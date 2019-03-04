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Медведев: Президентская кампания на Украине проходит с нарушениями

Президентская кампания на Украине проходит с грубыми нарушениями норм демократии. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью болгарским изданиям.
Медведев: Президентская кампания на Украине проходит с нарушениями

Председатель правительства напомнил, что российским гражданам Киев запретил участие в наблюдении за выборами даже в рамках мониторинговых миссий ОБСЕ, что, по мнению Медведева, является нарушением международных обязательств, прежде данных Украиной. Представитель Кремля посчитал, что в связи с этим действующему режиму в соседней стране есть что скрывать, а закрытие украинских избирательных участков в РФ прошло под выдуманным предлогом. В настоящее время на территории России трудятся миллионы украинцев, которые, таким образом, потеряли возможность проголосовать. Данный шаг Киева премьер назвал нарушением прав граждан Украины. Комментируя шаги нынешнего президента Петра Порошенко, премьер посчитал, что если бы не РФ, то тому не было бы о чем разговаривать с народом, в обращении к которому он постоянно обвиняет Россию во всех бедах государства.

В целом, по словам политика, Москва готова вести полноценные переговоры с соседом, но на сегодня ведущей проблемой является отсутствие собеседника. Глава отечественного правительства отметил, что для улучшения связей нужно иметь желание обеих сторон, сейчас пока политическая ситуация между РФ и Украиной очень непростая.

Выборы очередного главы государства на Украине пройдут в последний день марта. За право занять президентское кресло борются 44 претендента. Главными лидерами гонки являются экс-премьер страны Юлия Тимошенко и артист Владимир Зеленский.



 
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Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:00

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