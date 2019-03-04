В Китае открылась «марсианская база» для туристов и ученых





Площадь базы, которая имитирует условия на Марсе, достигает 32 гектаров, она находится в 60 километрах от поселка Лэнху. Ранее здесь была совершенно безлюдная местность, однако в середине 50 годов прошлого столетия на территории обнаружили нефть. Спустя 5 лет был образован город, но через несколько лет его понизили до статуса поселка. В настоящее время в населенном пункте проживает около 20 000 человек, вокруг настоящая пустыня и крайне сложные условия для жизни, поэтому приезжие смогут легко представить, что оказались на Марсе, а не на Земле.«Марсианская база» в Китае разделена на две отдельные зоны, одна из них полностью изолирована. В лагере имеются специальные модули, вмещающие в себя 160 человек. На создание базы власти потратили более 22 миллионов долларов.