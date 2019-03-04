АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Масленица: История и традиции весеннего праздника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

В Китае открылась «марсианская база» для туристов и ученых

На северо-западе Китае в провинции Цинхай специально для ученых и путешественников открылась «марсианская база». Условия жизни в этой местности оказались примерно такими же сложными, как на далекой Красной планете.
В Китае открылась «марсианская база» для туристов и ученых

Площадь базы, которая имитирует условия на Марсе, достигает 32 гектаров, она находится в 60 километрах от поселка Лэнху. Ранее здесь была совершенно безлюдная местность, однако в середине 50 годов прошлого столетия на территории обнаружили нефть. Спустя 5 лет был образован город, но через несколько лет его понизили до статуса поселка. В настоящее время в населенном пункте проживает около 20 000 человек, вокруг настоящая пустыня и крайне сложные условия для жизни, поэтому приезжие смогут легко представить, что оказались на Марсе, а не на Земле.

«Марсианская база» в Китае разделена на две отдельные зоны, одна из них полностью изолирована. В лагере имеются специальные модули, вмещающие в себя 160 человек. На создание базы власти потратили более 22 миллионов долларов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 09:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ: У дочери Ларисы Гузеевой роман с
Поклонники считают, что Черно вышла
Анна Семенович рассказала о рецепте
Дочь Ренаты Литвиновой затмила своим
Валерий Блюменкранц: «Я сбегу с Сейшел,
Гадалка предсказала Борису Моисееву
Татьяна Мусульбес хорошо заработала на
Сергей Лазарев опубликовал совместный
В Китае открылась «марсианская база»
Доминик Джокер потратил на свадьбу с
Семья из Великобритании удалила желудки
Рустам Солнцев прокомментировал
Сергей Шнуров покидает Instagram ради
Иосиф Пригожин опроверг слухи о
Анастасия Волочкова написала на бывшего
Супруга Николая Валуева Галина
Опубликован ТОП-5 китайских моделей по
Ученые: Шпинат поможет людям избавиться
Организаторы «Евровидения»
В Букингемском дворце опровергли
Авторы песни группы “Тату” “Нас не
Масленица: История и традиции весеннего
Главу Amazon призвали удалить материалы
Певица Варвара поделилась с
Юлия Пересильд окунулась в снег в одном
Австралийский дайвер подружился с
Автопроизводитель Geely значительно
В США намерены создать лазерное оружие
Во Франции призвали не злоупотреблять
В Ferrari решили убрать Mission Winnow
Просмотреть все новости