Эксперты назвали эффективное средство от бессонницы и стресса





От данного фактора страдают миллионы граждан, нередко причиной бессонницы становятся стресс и тревога. Идеальным решением проблемы могут послужить жевательные конфеты, имеющие в составе магний. Указанный элемент универсален и важен для корректной работы ряда систем в организме, он помогает привести в норму работу сердца, укрепить кости и улучшить настроение. Проблемы со сном могут служить симптомом дефицита магния, что грозит также сбоями в работе кишечника.Если скомбинировать магний с желе, он станет эффективным средством от воспалительных процессов в организме, помогая привести в норму эмоциональный фон. Чтобы приготовить средство “три в одном”, потребуются пять ст. ложек цитрата магния, три — имеющего животное происхождение желатина, морская соль, порядка 250 мл лимонного сока и подсластитель, например, мед. Готовить конфеты лучше на медленном огне, а хранить — в холодильнике.