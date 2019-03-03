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Эксперты назвали эффективное средство от бессонницы и стресса

Эксперты рассказали о средстве “три в одном”, которое эффективно поможет избавиться от стресса, бессонницы, а также тревожности. Для этого потребуются простые и доступные ингредиенты.
Эксперты назвали эффективное средство от бессонницы и стресса

От данного фактора страдают миллионы граждан, нередко причиной бессонницы становятся стресс и тревога. Идеальным решением проблемы могут послужить жевательные конфеты, имеющие в составе магний. Указанный элемент универсален и важен для корректной работы ряда систем в организме, он помогает привести в норму работу сердца, укрепить кости и улучшить настроение. Проблемы со сном могут служить симптомом дефицита магния, что грозит также сбоями в работе кишечника.

Если скомбинировать магний с желе, он станет эффективным средством от воспалительных процессов в организме, помогая привести в норму эмоциональный фон. Чтобы приготовить средство “три в одном”, потребуются пять ст. ложек цитрата магния, три — имеющего животное происхождение желатина, морская соль, порядка 250 мл лимонного сока и подсластитель, например, мед. Готовить конфеты лучше на медленном огне, а хранить — в холодильнике.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:46

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