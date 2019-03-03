The Sunday Times назвала причину досрочного завершения саммита США и КНДР





Саммит США и КНДР проходил с 27 по 29 февраля во вьетнамской столице. Известно, что представители Америки представили отчеты о предприятии с требованием его ликвидации. Такое мнение выразил сотрудник посольства КНДР Тхэ Ен Хо. По его словам, два государства не пришли к соглашению именно по этой причине.По некоторым данным известно, что объект может быть расположен в Чхоллиме, расположенном возле столицы Северной Кореи Пхеньяне. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Корейская Республика не обсуждала на саммите вопрос об отмене санкций.