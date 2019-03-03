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The Sunday Times назвала причину досрочного завершения саммита США и КНДР

Британская газета The Sunday Times написала, почему саммит США и КНДР в Ханое завершился раньше срока. По мнению издания, причина кроется в секретном предприятии по обогащению урана.

The Sunday Times назвала причину досрочного завершения саммита США и КНДР

Саммит США и КНДР проходил с 27 по 29 февраля во вьетнамской столице. Известно, что представители Америки представили отчеты о предприятии с требованием его ликвидации. Такое мнение выразил сотрудник посольства КНДР Тхэ Ен Хо. По его словам, два государства не пришли к соглашению именно по этой причине.

По некоторым данным известно, что объект может быть расположен в Чхоллиме, расположенном возле столицы Северной Кореи Пхеньяне. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Корейская Республика не обсуждала на саммите вопрос об отмене санкций.



 
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Политика
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:39

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