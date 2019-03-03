The Sunday Times назвала причину досрочного завершения саммита США и КНДР
Британская газета The Sunday Times написала, почему саммит США и КНДР в Ханое завершился раньше срока. По мнению издания, причина кроется в секретном предприятии по обогащению урана.
Саммит США и КНДР проходил с 27 по 29 февраля во вьетнамской столице. Известно, что представители Америки представили отчеты о предприятии с требованием его ликвидации. Такое мнение выразил сотрудник посольства КНДР Тхэ Ен Хо. По его словам, два государства не пришли к соглашению именно по этой причине.
По некоторым данным известно, что объект может быть расположен в Чхоллиме, расположенном возле столицы Северной Кореи Пхеньяне. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Корейская Республика не обсуждала на саммите вопрос об отмене санкций.
Саммит США и КНДР проходил с 27 по 29 февраля во вьетнамской столице. Известно, что представители Америки представили отчеты о предприятии с требованием его ликвидации. Такое мнение выразил сотрудник посольства КНДР Тхэ Ен Хо. По его словам, два государства не пришли к соглашению именно по этой причине.
По некоторым данным известно, что объект может быть расположен в Чхоллиме, расположенном возле столицы Северной Кореи Пхеньяне. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Корейская Республика не обсуждала на саммите вопрос об отмене санкций.
Политика
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:39