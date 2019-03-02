Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов





В период с 1995 года Жорес Алферов также принимал активное участие в работе Госдумы и политической жизни страны. Наталья Ланцова, помощница выдающегося ученого, подтвердила информацию о кончине физика. Смерть настигла нобелевского лауреата в ночь на 2 марта, деятель так и не дожил до своего 89-летия, которое мог бы отпраздновать 15 марта. Проблемы со здоровьем у Алферова начались еще в конце минувшего года, когда ему потребовалась госпитализация в медучреждение с гипертоническим кризом. После нормализации состояния физика выписали и какое-то время он проводил в одном из пансионатов Подмосковья.Точная причина смерти отечественного деятеля, как и дата его похорон, пока остаются неизвестными. Нобелевской премии Алферов был удостоен еще в 2000 году, разделив данную награду с несколькими своими коллегами из США.