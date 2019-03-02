АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шлиссельбургская крепость: Самая мрачная тюрьма России стала местом здоровья и долголетия благодаря секрету одного узника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов

В возрасте 88 лет из жизни ушел лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Он являлся единственным физиком, удостоенным вышеупомянутой награды на территории России.
Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов

В период с 1995 года Жорес Алферов также принимал активное участие в работе Госдумы и политической жизни страны. Наталья Ланцова, помощница выдающегося ученого, подтвердила информацию о кончине физика. Смерть настигла нобелевского лауреата в ночь на 2 марта, деятель так и не дожил до своего 89-летия, которое мог бы отпраздновать 15 марта. Проблемы со здоровьем у Алферова начались еще в конце минувшего года, когда ему потребовалась госпитализация в медучреждение с гипертоническим кризом. После нормализации состояния физика выписали и какое-то время он проводил в одном из пансионатов Подмосковья.

Точная причина смерти отечественного деятеля, как и дата его похорон, пока остаются неизвестными. Нобелевской премии Алферов был удостоен еще в 2000 году, разделив данную награду с несколькими своими коллегами из США.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Главные новости
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Скончался лауреат Нобелевской премии по
Ольга Бузова назвала себя «ругающимся
Мечехвосты оказались родственниками
Ушла из жизни актриса Кэтрин Хелмонд
Для православных верующих наступила
Екатерина Волкова получила травму после
СМИ подсчитали, сколько зарабатывают
В Подмосковье столкнувшиеся фура и
Садальский высказал предположение о
Анастасия Лисова стала счастливее после
Создан прототип распределяющей шляпы из
Звезда “Аншлага” Карина Зверева жалеет
Бывший жених изуродовал машину
Опубликован ТОП-3 самых доступных авто
Ольге Бузовой приписывают роман с
Актриса Анна Хилькевич лечила дочь у
Увидевшая «проклятую» картину
Ученые рассказали о главных симптомах
В Колумбии очевидцы зафиксировали на
Ольга Бузова довела Олега Майами до
Диана Гурцкая заявила о готовности петь
Плохая экология ухудшает качество
Актер Михаил Пореченков отмечает свой
Дмитрий Дмитренко отказался дарить
Татьяна Навка озвучила героя
Глюкоза рассказала о кризисе в
Гарик Мартиросян посмеялся над
Федор Добронравов прокомментировал
Джонни Депп подал иск в суд на Эмбер
Андрей Данилко тайно выступает в образе
Просмотреть все новости