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Ольга Бузова со сцены матерными словами заявила о недостатке секса

Ольга Бузова на церемонии вручения премии «Золотая дорожка» матерными словами заявила о критическом недостатке секса в её жизни. Певица выругалась прямо на сцене после того, как подобное позволила себе награждающая её коллега Лолита Милявская.
Ольга Бузова со сцены матерными словами заявила о недостатке секса

То, что Ольга Бузова давно чувствует нехватку заботы и нежности со стороны мужчин, знает практически вся страна. Об этом певица периодически рассказывает в своём микроблоге в Instagram, где также выражает надежду на скорейшее обретение простого женского счастья. Рассказывая о своих переживаниях и желаниях, ведущая «Дома-2» тщательно подбирает каждое слово, надеясь завоевать таким образом расположение как можно большей аудитории, но вот во время выступления на премии «Золотая дорожка» певица, видимо, забыла о том, какой культурной хочет казаться.
Ольга Бузова со сцены матерными словами заявила о недостатке секса

Услышав ругань из уст Лолиты Милявской, вышедшей на сцену для награждения коллеги, как одной из самых популярных представительниц российского шоу-бизнеса, Ольга Бузова не стала долго сомневаться, и, матерными словами выразила критический недостаток секса в своей жизни. Поклонники не одобрили поведение Ольги Бузовой, призвав её быть более сдержанной и не забывать, что она публичный человек, которому не полагается выражаться так, особенно на сцене.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 15:08

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