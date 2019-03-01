Ольга Бузова со сцены матерными словами заявила о недостатке секса





То, что Ольга Бузова давно чувствует нехватку заботы и нежности со стороны мужчин, знает практически вся страна. Об этом певица периодически рассказывает в своём микроблоге в Instagram, где также выражает надежду на скорейшее обретение простого женского счастья. Рассказывая о своих переживаниях и желаниях, ведущая «Дома-2» тщательно подбирает каждое слово, надеясь завоевать таким образом расположение как можно большей аудитории, но вот во время выступления на премии «Золотая дорожка» певица, видимо, забыла о том, какой культурной хочет казаться.Услышав ругань из уст Лолиты Милявской, вышедшей на сцену для награждения коллеги, как одной из самых популярных представительниц российского шоу-бизнеса, Ольга Бузова не стала долго сомневаться, и, матерными словами выразила критический недостаток секса в своей жизни. Поклонники не одобрили поведение Ольги Бузовой, призвав её быть более сдержанной и не забывать, что она публичный человек, которому не полагается выражаться так, особенно на сцене.