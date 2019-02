Хакеры из US Cyber Command не смогли обрушить сервера USA Really

Почему-то Вашингтон по-прежнему связывает «Агентство интернет исследований» и так называемую «фабрику троллей» с официально зарегистрированным информационным Федеральным агентством новостей. Доказательств и каких-либо аргументов в поддержку этой версии нет. Тем не менее, на ФАН обрушиваются кибератаки с 2014 года, чему агентство уже научилось противостоять.Учитывая уровень подготовки сотрудников US Cyber Command, нивелировать угрозу не составляет большого труда. На самом деле кибервойска США атаковали не «фабрику троллей», а англоязычный проект ФАН USA Really. Журналисты ИА публиковали данные о нарушениях во время выборов в США в ноябре 2018 года. Предполагалось, что за травлей российского СМИ стоит обычная месть.В ФАН рассказали, что данные USA Really попытались удалить с носителей, расположенных на серверах в Швеции и Эстонии, однако не смогли этого сделать. Позднее аудит в российской компании подтвердил факт DDoS-атаки. После неудачной попытки обрушить сервер USA Really в аэропорту Вашингтона задержали редактора портала Александра Малькевича.Американские агенты досконально проверили изъятые у редактора электронные устройства, однако не нашли в них никакой секретной информации. Руководитель ФАН Евгений Зубарев, в свою очередь, отметил, что US Cyber Command провалили операцию и продемонстрировали всему миру некомпетентность своих сотрудников.«Сотрудники ФАН и USA Really благодаря слаженной работе IT-департамента ни на минуту не прекращали свою работу. Видимо, командованию US Cyber Command стоит готовиться к отставкам за бездарно проведенную атаку», - добавил он.