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Введение курортного сбора в российских регионах может изменить официальную туристическую статистику

Специалисты изучили отчетность некоторых российских регионов и заметили, что после введения в стране курортного сбора изменилась официальная туристическая статистика. Так, количество отдыхающих в Сочи в 2018 году существенно сократилось по сравнению с 2017-м.

Введение курортного сбора в российских регионах может изменить официальную туристическую статистику

Эксперты обратили внимание на такие объекты Краснодарского края, как Анапа, Сочи, Геленджик, Небуг, Джубга, Шепси, Новомихайловка и Горячий Ключ, где с 16 июля 2018 года с туристов взимается обязательный курортный сбор. Администрации отелей, санаториев, пансионатов обязаны собирать с россиян по 10 рублей за 24 часа отдыха. Благодаря вырученным средствам происходит развитие местной инфраструктуры.

По мнению аналитиков, наибольший турпоток наблюдался в Сочи, где в 2018 году число туристов, выросло до 1,7 млн, в отличие от других кубанских курортов с показателем в 787 тыс. Вместе с тем, в 2017 году в сочинских объектах размещения проживало до 2,8 млн людей. В Геленджике турпоток снизился только на 8%: 240 тыс. в 2018 году по сравнению с 262 тыс. 2017-го.

Как отметил источник на гостиничном рынке в Сочи, до того, как был введен курортный сбор статистические данные были завышены, так как их было трудно проверить, но в настоящий момент благодаря налогу и обязательной отчетности можно получить «реальные цифры».



 
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Экономика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:17

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