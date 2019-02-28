Яна Шевцова пригрозила новой любовнице Гуфа разоблачением ее имени
Участница проекта "Дом-2", получившая популярность после сообщений об интимной связи с рэпером Гуфом, снова напомнила о себе и пригрозила его новой любовнице разоблачением. Проектантка на данный момент, по ее словам, находится в больнице, где врачи пытаются спасти ребенка участницы реалити.
Яна Шевцова на своей странице в Instagram написала, что в любой момент может раскрыть имя новой пассии своего экс-избранника Гуфа. Недавно звезда опубликовал постельную фотографию с незнакомкой, девушка лежит в постели абсолютно голой.
По словам Шевцовой, знаменитость встречается с достаточно известной личностью, которую она знает и в любой момент может сообщить СМИ ее имя. Также девушка добавила, что у нее есть еще очень много информации о бывшем возлюбленном.
В доказательство своих слов беременная Яна Шевцова добавила и аудиозапись разговора с Гуфом, где он жалуется на работниц стриптиз-клуба и предлагает проектантке приехать к нему домой.
Яна Шевцова на своей странице в Instagram написала, что в любой момент может раскрыть имя новой пассии своего экс-избранника Гуфа. Недавно звезда опубликовал постельную фотографию с незнакомкой, девушка лежит в постели абсолютно голой.
По словам Шевцовой, знаменитость встречается с достаточно известной личностью, которую она знает и в любой момент может сообщить СМИ ее имя. Также девушка добавила, что у нее есть еще очень много информации о бывшем возлюбленном.
В доказательство своих слов беременная Яна Шевцова добавила и аудиозапись разговора с Гуфом, где он жалуется на работниц стриптиз-клуба и предлагает проектантке приехать к нему домой.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:24