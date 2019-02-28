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Посол Украины: NASA может привлечь Киев к исследованию Луны

В NASA заинтересованы в том, чтобы подключить Киев к проектам по исследованию Луны. Такое заявление было сделано Валерием Чалым, являющимся послом Украины в США после встречи с Джимом Брайденстайном, сообщается в Facebook-аккаунте украинского посольства.

Посол Украины: NASA может привлечь Киев к исследованию Луны

Согласно имеющимся данным, представитель Украины и глава американского ведомства обсуждали различные нюансы, относительно взаимодействия в сфере изучения космических объектов исключительно в мирных целях. По словам дипломата, Брайденстайн поблагодарил его за оказанную со стороны украинского правительства поддержку инициатив космического ведомства. Он также дал понять Чалому: NASA заинтересовано в привлечении организаций Киева, чтобы реализовать планы, касающиеся освоения Спутника.

В официальном аккаунте посольства отмечается: сторонами были рассмотрены возможные варианты украино-американского сотрудничества, сделав акцент на таких моментах как «Антарес». Это проект, согласно которому инженеры одного из крупнейших предприятий страны известное как КБ «Южное» участвуют в создании первой ступени Orbital Sciences Corporation, являющейся ракетой-носителем.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:37

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