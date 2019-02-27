"170 и выше": Названы самые сексуальные высокие звезды России





Наталью Рудову не раз признавали одной из самых сексуальных женщин не только России, но и других стран. Актрисе 35 лет, однако выглядит она значительно моложе благодаря регулярным занятиям спортом и легкому характеру. При росте в 173 сантиметра вес звезды составляет всего лишь 55 килограммов, из-за чего ее можно спутать с молодой студенткой. Знаменитость можно смело назвать звездой Instagram, ведь за жизнью девушки следит миллионная армия фанатов. О личной жизни Наталья Рудова не рассказывает, красотке не раз приписывали романы с певцами и актерами, однако, судя по тому, что актриса до сих не замужем, ее сердце свободно.Знаменитая телеведущая и актриса Екатерина Варнава часто попадает под шквал критики за свой якобы сделанный с помощью пластической операции нос, излишнюю худобу и другие недостатки во внешности. Однако звезда заслуженно признана одной из самых сексуальных в российском шоу-бизнесе. Каждое появление комедийной актрисы не остается незамеченным, в частности благодаря стройным и длинным ногам. Теледива ничуть не стесняется своего роста в 181 сантиметр и веса в 63 килограмма. Уже долгое время звезда строит отношения с танцором Константином Мякиньковым, однако до свадьбы дело пока не дошло. Сама же звезда признавалась, что очень счастлива с нынешним избранником, а доказательством тому являются совместные снимки знаменитостей в Instagram.Многим Настасья Самбурская запомнилась по сериалу "Универ", однако сама она несколько раз просила поклонников не воспринимать ее как актрису одного жанра. Звезда играет достаточно серьезные роли в театре, поет песни и организовывает распродажи в пользу бездомных животных. В интервью Настасья признавалась, что в ее жизни был период, когда она была недовольна своей внешностью. Сейчас актриса активно занимается спортом, проводит мастер-классы и регулярно возглавляет рейтинги самых сексуальных российских знаменитостей. Рост звезды – 177 см, а вес 58 кг. О личной жизни актриса рассказывать не любит, несколько лет назад она была замужем за 24-летним актером Кириллом Дыцевичем, звездой сериала «Хороший парень». Брак продлился недолго, Самбурская выгнала избранника из дома якобы из-за интервью его матери.Об этой актрисе заговорили после выхода в 2013 году сериала «Оттепель». Последовавшие за этой премьерой главные роли в интересных проектах помогли понять, что Паулина – не просто красивая девушка, но и талантливая актриса. Критики прочат ей большое будущее. Рост красотки составляет 175 сантиметров, а вес - 56 килограммов. Актриса не любит рассказывать прессе о своей личной жизни, однако в 2017 году достоянием общественности стали сведения о романе молодой артистки с режиссером Федором Бондарчуком. Многие ждали свадьбу влюбленных, но осенью того же года избранница одного из самых известных и популярных мужчин России якобы собрала вещи и они расстались.«Дылда! Палка!» – такие оскорбления в школьные годы постоянно слышала в свой адрес Равшана Куркова. Да и сейчас хейтеры пишут звезде едкие комментарии под постами в соцсетях. Известно, что рост девушки составляет 180 сантиметров, а вес - 50 килограммов. Красавица с яркой восточной внешностью никогда не была обделена мужским вниманием. Первым ее мужем стал фотограф Семён Курков, с которым они расстались после того, как Равшана потеряла ребёнка. В 2004 году актриса вышла замуж за актёра Артёма Ткаченко. Их брак продлился четыре года. По словам Равшаны, причиной развода стал разгульный образ жизни мужа, который к тому же не хотел заводить детей. В 2012 году Куркова представила публике нового возлюбленного – предпринимателя, директора ГК «Главкино» Илью Бачурина. Познакомились они во время Кинотавра. Увы, актрисе вновь не удалось построить крепкую семью – в 2016 году пара объявила о разрыве. С начала 2017 года Равшану Куркову часто видели в компании 27-летнего начинающего актера Станислава Румянцева, в прошлом – кадета. Они познакомились во время работы над спектаклем «Черный русский», вместе отдыхали в Таиланде, Болгарии и Швеции, а затем порадовали подписчиков социальных сетей снимками из Сочи, где, как заявили популярные российские таблоиды, они тайно сыграли свадьбу.Рост одной из самых успешных актрис отечественного шоу-бизнеса составляет 179 см, а вес – всего лишь 54 кг. Чтобы поддерживать себя в тонусе, Светлана Ходченкова не ест мучное и много времени уделяет спорту. Красоте и таланту этой женщины завидуют миллионы девушек по всей стране, ведь красотка с модельной внешностью смогла добиться признания не только в России, но и в Голливуде. В начале 2018 года Светлана провела отпуск на Бали вместе с Георгием Петришиным, после чего они вместе отправились кататься на лыжах в Швейцарию. Свой 35 день рождения актриса также отпраздновала в компании бизнесмена.