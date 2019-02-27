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"170 и выше": Названы самые сексуальные высокие звезды России

Российские актрисы и певицы давно признаны одними из самых красивых в мире, что и не удивительно. Некоторые из звезд были приглашены на съемки в Голливуд и для мужских журналов, где поклонники могут еще раз оценить шикарные формы знаменитостей. Журналисты издания Dni24 составили ТОП самых сексуальных звезд, рост которых превышает 170 сантиметров, а длина ног сводит с ума любого мужчину.
"170 и выше": Названы самые сексуальные высокие звезды России

Наталья Рудова
"170 и выше": Названы самые сексуальные высокие звезды России

Наталью Рудову не раз признавали одной из самых сексуальных женщин не только России, но и других стран. Актрисе 35 лет, однако выглядит она значительно моложе благодаря регулярным занятиям спортом и легкому характеру. При росте в 173 сантиметра вес звезды составляет всего лишь 55 килограммов, из-за чего ее можно спутать с молодой студенткой. Знаменитость можно смело назвать звездой Instagram, ведь за жизнью девушки следит миллионная армия фанатов. О личной жизни Наталья Рудова не рассказывает, красотке не раз приписывали романы с певцами и актерами, однако, судя по тому, что актриса до сих не замужем, ее сердце свободно.

Екатерина Варнава
"170 и выше": Названы самые сексуальные высокие звезды России

Знаменитая телеведущая и актриса Екатерина Варнава часто попадает под шквал критики за свой якобы сделанный с помощью пластической операции нос, излишнюю худобу и другие недостатки во внешности. Однако звезда заслуженно признана одной из самых сексуальных в российском шоу-бизнесе. Каждое появление комедийной актрисы не остается незамеченным, в частности благодаря стройным и длинным ногам. Теледива ничуть не стесняется своего роста в 181 сантиметр и веса в 63 килограмма. Уже долгое время звезда строит отношения с танцором Константином Мякиньковым, однако до свадьбы дело пока не дошло. Сама же звезда признавалась, что очень счастлива с нынешним избранником, а доказательством тому являются совместные снимки знаменитостей в Instagram.

Настасья Самбурская
"170 и выше": Названы самые сексуальные высокие звезды России

Многим Настасья Самбурская запомнилась по сериалу "Универ", однако сама она несколько раз просила поклонников не воспринимать ее как актрису одного жанра. Звезда играет достаточно серьезные роли в театре, поет песни и организовывает распродажи в пользу бездомных животных. В интервью Настасья признавалась, что в ее жизни был период, когда она была недовольна своей внешностью. Сейчас актриса активно занимается спортом, проводит мастер-классы и регулярно возглавляет рейтинги самых сексуальных российских знаменитостей. Рост звезды – 177 см, а вес 58 кг. О личной жизни актриса рассказывать не любит, несколько лет назад она была замужем за 24-летним актером Кириллом Дыцевичем, звездой сериала «Хороший парень». Брак продлился недолго, Самбурская выгнала избранника из дома якобы из-за интервью его матери.

Паулина Андреева
"170 и выше": Названы самые сексуальные высокие звезды России

Об этой актрисе заговорили после выхода в 2013 году сериала «Оттепель». Последовавшие за этой премьерой главные роли в интересных проектах помогли понять, что Паулина – не просто красивая девушка, но и талантливая актриса. Критики прочат ей большое будущее. Рост красотки составляет 175 сантиметров, а вес - 56 килограммов. Актриса не любит рассказывать прессе о своей личной жизни, однако в 2017 году достоянием общественности стали сведения о романе молодой артистки с режиссером Федором Бондарчуком. Многие ждали свадьбу влюбленных, но осенью того же года избранница одного из самых известных и популярных мужчин России якобы собрала вещи и они расстались.

Равшана Куркова
"170 и выше": Названы самые сексуальные высокие звезды России

«Дылда! Палка!» – такие оскорбления в школьные годы постоянно слышала в свой адрес Равшана Куркова. Да и сейчас хейтеры пишут звезде едкие комментарии под постами в соцсетях. Известно, что рост девушки составляет 180 сантиметров, а вес - 50 килограммов. Красавица с яркой восточной внешностью никогда не была обделена мужским вниманием. Первым ее мужем стал фотограф Семён Курков, с которым они расстались после того, как Равшана потеряла ребёнка. В 2004 году актриса вышла замуж за актёра Артёма Ткаченко. Их брак продлился четыре года. По словам Равшаны, причиной развода стал разгульный образ жизни мужа, который к тому же не хотел заводить детей. В 2012 году Куркова представила публике нового возлюбленного – предпринимателя, директора ГК «Главкино» Илью Бачурина. Познакомились они во время Кинотавра. Увы, актрисе вновь не удалось построить крепкую семью – в 2016 году пара объявила о разрыве. С начала 2017 года Равшану Куркову часто видели в компании 27-летнего начинающего актера Станислава Румянцева, в прошлом – кадета. Они познакомились во время работы над спектаклем «Черный русский», вместе отдыхали в Таиланде, Болгарии и Швеции, а затем порадовали подписчиков социальных сетей снимками из Сочи, где, как заявили популярные российские таблоиды, они тайно сыграли свадьбу.

Светлана Ходченкова
"170 и выше": Названы самые сексуальные высокие звезды России

Рост одной из самых успешных актрис отечественного шоу-бизнеса составляет 179 см, а вес – всего лишь 54 кг. Чтобы поддерживать себя в тонусе, Светлана Ходченкова не ест мучное и много времени уделяет спорту. Красоте и таланту этой женщины завидуют миллионы девушек по всей стране, ведь красотка с модельной внешностью смогла добиться признания не только в России, но и в Голливуде. В начале 2018 года Светлана провела отпуск на Бали вместе с Георгием Петришиным, после чего они вместе отправились кататься на лыжах в Швейцарию. Свой 35 день рождения актриса также отпраздновала в компании бизнесмена.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:54

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