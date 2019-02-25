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Александр Кержаков задолжал алиментов на 13,4 миллионов рублей

Александр Кержаков, который носит титул лучшего футбольного бомбардира в РФ, вскоре может стать клиентом судебных приставов. После скандальных разводов и историй с бизнесом футболиста настиг большой долг: более 13,4 млн рублей.
Александр Кержаков задолжал алиментов на 13,4 миллионов рублей

Из открытых данных, которые появились на веб-сайте службы судебных приставов, эту сумму Кержаков должен своей первой супруге в качестве алиментов. Выяснилось, что до проблем, появившихся с Екатериной Сафроновой, а также Миланой Кержаковой, несколькими расставаниями и сыновьями, спортсмен имел еще один опыт развода. Более 8 лет назад футболист расстался с первой женой, которой была Мария Голова. Она родила первого ребенка Кержакова – дочь Дарью. Сейчас ей исполнилось 14 лет и, видимо, она давно не получала алиментов.

Кроме того, футболисту не удастся поехать за рубеж. В интервью Мария Голова не сказала, обращалась ли она в суд, а также не объяснила то, откуда возникла такая большая сумма: «Я не хочу давать комментарии. Могу только сказать, что он выплачивал алименты».



 
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Спорт
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 14:55

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