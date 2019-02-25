Александр Кержаков задолжал алиментов на 13,4 миллионов рублей





Из открытых данных, которые появились на веб-сайте службы судебных приставов, эту сумму Кержаков должен своей первой супруге в качестве алиментов. Выяснилось, что до проблем, появившихся с Екатериной Сафроновой, а также Миланой Кержаковой, несколькими расставаниями и сыновьями, спортсмен имел еще один опыт развода. Более 8 лет назад футболист расстался с первой женой, которой была Мария Голова. Она родила первого ребенка Кержакова – дочь Дарью. Сейчас ей исполнилось 14 лет и, видимо, она давно не получала алиментов.Кроме того, футболисту не удастся поехать за рубеж. В интервью Мария Голова не сказала, обращалась ли она в суд, а также не объяснила то, откуда возникла такая большая сумма: «Я не хочу давать комментарии. Могу только сказать, что он выплачивал алименты».