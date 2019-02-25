К берегам Украины подошел ракетный эсминец ВМС Соединённых Штатов





К одесскому порту эсминец должен подойти 25 февраля. Военное судно вооружено 56 крылатыми ракетами. Дальность действия данных боеприпасов составляет около 1500 километров. Эсминец находится под контролем российского разведывательного судна «Иван Хурс», а также малого ракетного корабля, именуемого как «Орехово-Зуево». Франц Клинцевич, являющийся российским сенатором, раньше заявлял, что вход американского эсминца в Черное море провоцирует украинское руководство на безрассудные шаги. По словам члена Совфеда, отправку данного корабля в такой «напряжённый» момент времени нужно расценивать, как провокацию.После провокации украинских ВМС в акватории Керченского пролива в ноябре прошедшего года, в Чёрном море стали чаще появляться военные корабли Соединённых Штатов, а также прочих государств, являющихся участниками НАТО.