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К берегам Украины подошел ракетный эсминец ВМС Соединённых Штатов

К берегам Украины подошел современный ракетный эсминец под названием Donald Cook, принадлежащий ВМС Соединённых Штатов. Военное судно в Черном море появилось 19 февраля.
К берегам Украины подошел ракетный эсминец ВМС Соединённых Штатов

К одесскому порту эсминец должен подойти 25 февраля. Военное судно вооружено 56 крылатыми ракетами. Дальность действия данных боеприпасов составляет около 1500 километров. Эсминец находится под контролем российского разведывательного судна «Иван Хурс», а также малого ракетного корабля, именуемого как «Орехово-Зуево». Франц Клинцевич, являющийся российским сенатором, раньше заявлял, что вход американского эсминца в Черное море провоцирует украинское руководство на безрассудные шаги. По словам члена Совфеда, отправку данного корабля в такой «напряжённый» момент времени нужно расценивать, как провокацию.

После провокации украинских ВМС в акватории Керченского пролива в ноябре прошедшего года, в Чёрном море стали чаще появляться военные корабли Соединённых Штатов, а также прочих государств, являющихся участниками НАТО.



 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:46

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