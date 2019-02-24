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Из-за угрозы нападения инопланетян ученые готовят обращение в ООН

Угроза пришельцев является реальной, на фоне чего ученые из Института пограничных областей психологии и психического здоровья хотят направить обращение в ООН. По мнению экспертов Андреаса Антона и его коллеги Михаэля Шече, особую опасность представляют человекоподобные инопланетяне.
Из-за угрозы нападения инопланетян ученые готовят обращение в ООН

По мнению ученых, такие пришельцы имеют много общего с человеком, желая изучать Вселенную. Общество таких представителей внеземного разума может базироваться на постулатах капитализма. Имея развитые технологии, жители другой планеты могут оставить на каком-то из космических тел свое устройство, которое при обнаружении обитателями Земли непременно их заинтересует. Как только аппарат попадет на Голубую планету, он может стать передатчиком для пришельцев и указать им путь к Земле. Еще один сценарий предполагает наличие в устройстве взрывного механизма, последний активируется и уничтожит четверть планеты.

Авторы теории намерены обратиться напрямую к ООН, чтобы там запретили компаниям и частным фирмам отправлять сигналы в космос, поскольку неизвестно, кого в действительности они привлекут.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:07

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