Ученый разработал новые часы для предсказания даты смерти человека





У человека есть несколько способов думать о том, сколько ему лет. На сколько лет он себя чувствует, сколько лет показывает календарь, а теперь, используя эпигенетические часы, ученые также могут определить возраст человеческой ДНК.Стив Хорват (Steve Horvath), профессор кафедры генетики и биостатистики человека из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, разработал эпигенетические часы под названием «GrimAge», которые предсказывают, когда человек умрет. Все, что нужно ученым, это капля крови, из которой они могут извлечь ДНК и измерить модификации молекул.Эти приборы измеряют уровень эпигенетической «ржавчины», которая накапливается в ДНК на протяжении всей жизни.Исследователь отметил, что создал этот аппарат не для широкого потребления, а чтобы помочь специалистам изучать процессы старения.