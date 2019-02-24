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Ученый разработал новые часы для предсказания даты смерти человека

Американский ученый создал эпигенетические часы, которые позволяют прогнозировать дату смерти человека, измеряя «ржавчину» в ДНК человека. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании CBC.
Ученый разработал новые часы для предсказания даты смерти человека

У человека есть несколько способов думать о том, сколько ему лет. На сколько лет он себя чувствует, сколько лет показывает календарь, а теперь, используя эпигенетические часы, ученые также могут определить возраст человеческой ДНК.

Стив Хорват (Steve Horvath), профессор кафедры генетики и биостатистики человека из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, разработал эпигенетические часы под названием «GrimAge», которые предсказывают, когда человек умрет. Все, что нужно ученым, это капля крови, из которой они могут извлечь ДНК и измерить модификации молекул.Эти приборы измеряют уровень эпигенетической «ржавчины», которая накапливается в ДНК на протяжении всей жизни.

Исследователь отметил, что создал этот аппарат не для широкого потребления, а чтобы помочь специалистам изучать процессы старения.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:03

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