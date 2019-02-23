АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов 2019 года с большим экраном от 6,4 дюйма
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

В Хабаровске врачи оставили женщину рожать ребенка на полу роддома

В Хабаровске врачи оставили 35-летнюю женщину самостоятельно рожать на полу роддома. Ситуацию объяснили тем, что в больнице не хватало персонала.
В Хабаровске врачи оставили женщину рожать ребенка на полу роддома

После того, как женщина прибыла в больницу, ее осмотрели и оставили в предродовой палате на время схваток. За все время к роженице заходила акушерка и говорила ей, что придется ждать доктора, который скоро придет. Врачи предполагали, что роды начнутся только через 7 часов и забыли про пациентку.

Во время усиленных схваток женщина, не совладав с жуткой болью, упала на пол, где и самостоятельно родила ребенка. Только услышав крик новорожденного, в палату забежала акушерка. По словам главврача больницы, доктор был в отделении во время родов, но проводил операцию в соседней палате и не мог отлучиться.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых потерпевшей не была оказана должная медицинская помощь.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кардиолог Ярослав Ашихмин считает, что
Кристина Асмус опубликовала
В США школьник построил полностью
Bethesda Softworks раскрыла подробный
Супруга Сергея Жукова рассказала о
Исследователь предложила бюджетный
Альбина Джанабаева устала слушать
В Хабаровске врачи оставили женщину
Политолог: Украине грозит новая война
Фотография с нового смартфона Nokia 9
Беременная Александра Стриженова попала
В Сеть выложили первые фото новой LADA
Марат Башаров может остаться без роли
Ученые назвали причину быстрого
В России начали производить уникальные
Назван ТОП-5 самых дорогих в России
У Элины Камирен появился веский повод
Huawei представит складной смартфон в
Вадим Андреев рассказал о причинах
Ксения Бородина уже в детстве
Врачи огласили действенные методы
В Новосибирске бетонная плита раздавила
В центре Красноярска женщина погибла от
Ольге Бузовой на 23 февраля напомнили о
Аборт любовницы и внебрачный ребёнок:
Маргарита Ларченко увеличила себе грудь
Стелс и мобильные телефоны: Назван
Учёные рассказали о полезных свойствах
Роза Сардарова жестоко унизила Захара
Муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал
Просмотреть все новости