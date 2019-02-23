В Хабаровске врачи оставили женщину рожать ребенка на полу роддома





После того, как женщина прибыла в больницу, ее осмотрели и оставили в предродовой палате на время схваток. За все время к роженице заходила акушерка и говорила ей, что придется ждать доктора, который скоро придет. Врачи предполагали, что роды начнутся только через 7 часов и забыли про пациентку.Во время усиленных схваток женщина, не совладав с жуткой болью, упала на пол, где и самостоятельно родила ребенка. Только услышав крик новорожденного, в палату забежала акушерка. По словам главврача больницы, доктор был в отделении во время родов, но проводил операцию в соседней палате и не мог отлучиться.На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых потерпевшей не была оказана должная медицинская помощь.