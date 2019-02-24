Звезда «Универа» Станислав Ярушин побывал на утреннике дочери Стефании

Артист опубликовал на своей официальной странице в Instagram очень трогательный снимок, где он запечатлен вместе с дочерью Стешей после утренника, посвященного Дню защитника Отечества. В комментарии к фотографии Станислав Ярушин написал, что ему удалось посетить праздничное мероприятие в детском саду и он был несказанно рад этому, так как видел счастливые глаза любимой наследницы, светившиеся от радости.По словам актера, в прошлом году он не смог побывать на празднике, так как был загружен работой. В тот вечер он вернулся домой, и Стефания призналась папе: ей было очень жаль, что отца не было рядом. После этого знаменитость решил: праздник детей – это и его праздник тоже. Звезда «Универа» не скрывает, что случаются и форс-мажоры, но старается уделять отпрыскам как можно больше внимания и свободного времени.Звездный родитель не только наблюдал, как выступала его дочь на утреннике, но и сам участвовал вместе с ребенком в различных конкурсах и эстафетах. Многочисленные поклонники Станислава Ярушина были впечатлены милым кадром кумира и написали множество комплиментов в адрес актера и его дочки. Фанаты называли актера внимательным, заботливым, настоящим папой и примером для подражания.