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Звезда «Универа» Станислав Ярушин побывал на утреннике дочери Стефании

Популярный российский актер Станислав Ярушин недавно рассказал подписчикам микроблога Instagram, как он побывал на детском утреннике у дочери Стефании. Звезда сериала «Универ» не стал скрывать: наследница была очень счастлива видеть папу на празднике.
Звезда «Универа» Станислав Ярушин побывал на утреннике дочери Стефании

Артист опубликовал на своей официальной странице в Instagram очень трогательный снимок, где он запечатлен вместе с дочерью Стешей после утренника, посвященного Дню защитника Отечества. В комментарии к фотографии Станислав Ярушин написал, что ему удалось посетить праздничное мероприятие в детском саду и он был несказанно рад этому, так как видел счастливые глаза любимой наследницы, светившиеся от радости.

По словам актера, в прошлом году он не смог побывать на празднике, так как был загружен работой. В тот вечер он вернулся домой, и Стефания призналась папе: ей было очень жаль, что отца не было рядом. После этого знаменитость решил: праздник детей – это и его праздник тоже. Звезда «Универа» не скрывает, что случаются и форс-мажоры, но старается уделять отпрыскам как можно больше внимания и свободного времени.

Звездный родитель не только наблюдал, как выступала его дочь на утреннике, но и сам участвовал вместе с ребенком в различных конкурсах и эстафетах. Многочисленные поклонники Станислава Ярушина были впечатлены милым кадром кумира и написали множество комплиментов в адрес актера и его дочки. Фанаты называли актера внимательным, заботливым, настоящим папой и примером для подражания.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 07:41

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