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Сын Сергея Лазарева трогательно поздравил своего папу с 23 февраля и подарил бумажный кораблик

Сын известного российского певца Сергея Лазарева трогательно поздравил своего папу с 23 февраля. Никита сделал своими руками бумажный кораблик.
Сын Сергея Лазарева трогательно поздравил своего папу с 23 февраля и подарил бумажный кораблик

Поделка демонстрирует, как кораблик плывёт по волнам. Никита на подарке написал «С 23 февраля», а также «Всегда попутного ветра тебе, папочка!!!». Лазареву очень понравился кораблик. Певец решил похвастаться в Сети этим подарком и выложил соответствующее фото. Многие фолловеры растрогались тем, что сын певца является таким внимательным, а также талантливым мальчиком.

Стоит отметить, что для некоторых пользователей стало сюрпризом, что Лазарев имеет сына. Другие поинтересовались, служил ли российский певец в армии.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:11

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