Сын Сергея Лазарева трогательно поздравил своего папу с 23 февраля и подарил бумажный кораблик

Поделка демонстрирует, как кораблик плывёт по волнам. Никита на подарке написал «С 23 февраля», а также «Всегда попутного ветра тебе, папочка!!!». Лазареву очень понравился кораблик. Певец решил похвастаться в Сети этим подарком и выложил соответствующее фото. Многие фолловеры растрогались тем, что сын певца является таким внимательным, а также талантливым мальчиком.Стоит отметить, что для некоторых пользователей стало сюрпризом, что Лазарев имеет сына. Другие поинтересовались, служил ли российский певец в армии.