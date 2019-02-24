Мария Порошина призналась, что нашла свой смысл жизни в материнстве

Мария Порошина родила сына 11 января, но имени ребенка и его родителя она не называет. На своей странице в социальной сети Instagram артистка искренне рассказала фанатам, как чувствовала уверенность в себе и спокойствие 23 года назад во время рождения первой наследницы Полины. Она написала: «когда на руках новорожденное чудо – это самое главное для мамы!».В комментарии актриса также решила поблагодарить сотрудников Перинатального Медицинского центра «Мать и дитя» за поддержку и помощь. По словам Марии Порошиной, сейчас ее малышу уже один месяц, он здоров и счастлив, а с ним счастлива и звездная родительница.Поклонники артистки высоко оценили публикацию кумира, оставляя множество положительных отзывов. Многие комментаторы назвали Марию Порошину мудрой, красивой, замечательной женщиной и чудесной мамочкой.