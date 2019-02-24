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Мария Порошина призналась, что нашла свой смысл жизни в материнстве

Знаменитая российская актриса театра и кино Мария Порошина призналась своим подписчикам в личном блоге Instagram, что видит смысл жизни в материнстве и всегда мечтала иметь много детей. В подтверждение к словам звезда опубликовала снимок с уже пятым наследником.
Мария Порошина призналась, что нашла свой смысл жизни в материнстве

Мария Порошина родила сына 11 января, но имени ребенка и его родителя она не называет. На своей странице в социальной сети Instagram артистка искренне рассказала фанатам, как чувствовала уверенность в себе и спокойствие 23 года назад во время рождения первой наследницы Полины. Она написала: «когда на руках новорожденное чудо – это самое главное для мамы!».

В комментарии актриса также решила поблагодарить сотрудников Перинатального Медицинского центра «Мать и дитя» за поддержку и помощь. По словам Марии Порошиной, сейчас ее малышу уже один месяц, он здоров и счастлив, а с ним счастлива и звездная родительница.

Поклонники артистки высоко оценили публикацию кумира, оставляя множество положительных отзывов. Многие комментаторы назвали Марию Порошину мудрой, красивой, замечательной женщиной и чудесной мамочкой.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 01:11

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