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Ученые обнаружили взаимосвязь между кратковременной памятью человека и уровнем IQ

Ученые обнаружили взаимосвязь между кратковременной памятью человека, а также уровнем IQ. В среднем люди в своей кратковременной памяти могут хранить четыре вещи.
Ученые обнаружили взаимосвязь между кратковременной памятью человека и уровнем IQ

Специалисты выяснили, что способность удерживать в кратковременной памяти больше информации говорит о более высоком уровне IQ, учитывая принятый показатель в 15-30 сек. В исследованиях приняли участие 79 добровольцев. Им на мониторе показывали одновременно 4 либо 8 объектов. Через секунду им выставлялась другая картинка. При этом уточнялось, наблюдали ли они указанный предмет раньше. Люди, которые обладали более высоким интеллектом, запоминали тестируемую вещь, однако не могли определить, где именно она находилась.

Кейсуке Фукуда, являющийся автором исследования, заявил, что высокий IQ является связанным не с качеством, а с количеством предметов, непосредственно которые человек способен сохранять в КВП. Данная способность напрямую коррелирует с интеллектом человека. С увеличением запоминания количества объектов повышается его уровень.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:11

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