Мария Кожевникова поздравила мужчин с 23 февраля трогательным снимком с сыновьями

"Нашим защитникам нужна любовь, забота, нежность и верность!!! Всё остальное у них есть - самые сильные, самые смелые и находчивые, Самые- Самые!!! Доказано историей ‼️ Спасибо Вам, уважаемые мужчины и женщины, кто каждый день, 24 часа в сутки, стоит на защите нашей Родины. Удачи Вам, больше справедливости рядом, здоровья и Храни Вас Господь. P.S. И ещё хочется, чтобы государство больше обратило на защитников внимания, хочется , как раньше, чтобы мужчины военные были самыми завидными женихами" - написала артистка в комментариях.

Мария Кожевникова отметила, что защитникам всегда нужна любовь и верность, а также что они - самые смелые и сильные. Свои пожелания звезда дополнила семейным кадром.В ответ поклонники не только в очередной раз восхитились талантами и красотой Марии Кожевниковой, но и передали ей низкий поклон за такие теплые поздравления и пожелания. За считанные минуты публикацию оценили множеством лайков.