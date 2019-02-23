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Мария Кожевникова поздравила мужчин с 23 февраля трогательным снимком с сыновьями

Мария Кожевникова на своей странице в Instagram опубликовала трогательный снимок со своими тремя сыновьями. Так актриса поздравила всех мужчин с Днем Защитника Отечества.
Мария Кожевникова поздравила мужчин с 23 февраля трогательным снимком с сыновьями

Мария Кожевникова отметила, что защитникам всегда нужна любовь и верность, а также что они - самые смелые и сильные. Свои пожелания звезда дополнила семейным кадром.

"Нашим защитникам нужна любовь, забота, нежность и верность!!! Всё остальное у них есть - самые сильные, самые смелые и находчивые, Самые- Самые!!! Доказано историей ‼️ Спасибо Вам, уважаемые мужчины и женщины, кто каждый день, 24 часа в сутки, стоит на защите нашей Родины. Удачи Вам, больше справедливости рядом, здоровья и Храни Вас Господь. P.S. И ещё хочется, чтобы государство больше обратило на защитников внимания, хочется , как раньше, чтобы мужчины военные были самыми завидными женихами" - написала артистка в комментариях.


В ответ поклонники не только в очередной раз восхитились талантами и красотой Марии Кожевниковой, но и передали ей низкий поклон за такие теплые поздравления и пожелания. За считанные минуты публикацию оценили множеством лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:38

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