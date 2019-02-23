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Диетологи назвали оптимальное количество овощей и фруктов на каждый день

Диетологи назвали оптимальное количество овощей и фруктов на каждый день для поддержания здоровья. Потребляемые продукты рекомендуется разделись на 5-8 приёмов пищи.
Диетологи назвали оптимальное количество овощей и фруктов на каждый день

Оксфордский университет провёл масштабное исследование, узнав, сколько необходимо ежедневно съедать фруктов и овощей, чтобы обеспечить себя всеми необходимыми питательными элементами. Для анализа пригласили 300 тысяч человек от 40 до 85 лет, которые начали правильно питаться. Каждый день добровольцам предложили съедать по 8 порций фруктов и овощей.

Эксперимент показал, что диета снизила риск ишемической болезни у людей на 22 процента. Улучшилась у сторонников здорового питания также работа желудка и кишечника.

Как отмечает ВОЗ, количество необходимых фруктов, ягод и овощей варьируется для каждого отдельно взятого человека. В среднем необходимо потреблять ежедневно 400 граммов. Поделить всё можно на 5-8 порций, добавив в них продукты различных цветов и типов.

Так, можно съесть в день определённое количество огурцов, бананов, помидоров, баклажанов и так далее. Мужчинам нужно употреблять больше овощей и фруктов, чем женщинам. Порция также зависит от активного или пассивного образа жизни.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:50

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