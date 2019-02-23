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Астронавт NASA Ник Хейг заявил о стопроцентной надежности корабля «Союз»

Один из астронавтов NASA Ник Хейг заявил о стопроцентной надежности российского космического корабля «Союз», на чьем борту он будет следовать на Международную космическую станцию в марте. Американец сообщил журналистам, что космическую промышленность России можно назвать предметом национальной гордости.
Астронавт NASA Ник Хейг заявил о стопроцентной надежности корабля «Союз»

В состав экипажа «Союз МС-12» будут включены Ник Хейг, его коллега из NASA Кристина Кук и российский астронавт Алексей Овчинин. Осуществить первый для 2019 года пилотируемый полет в сторону МКС космонавтам предстоит очень скоро – 14 марта.

Это второй полет для Ника Хейга и Алексея Овчинина на борту отечественного «Союза», прежде он состоялся в октябре 2018 года, когда космонавтам пришлось столкнуться с аварией. Из-за инцидента никто не пострадал, но цели команде достичь не удалось.
Астронавт NASA Ник Хейг заявил о стопроцентной надежности корабля «Союз»

Ник Хейг уверен в безопасности предстоящей космической миссии. В своем интервью он вспомнил случай, связанный с аварийным прекращением полета аппарата и отметил, что его впечатлили расследование, уровень прозрачности и объем данных, переданных NASA россиянами. По мнению сотрудника американского планетарного агентства, представители космической промышленности РФ делают все возможное, чтобы каждая миссия стала успешной.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:18

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