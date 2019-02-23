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Юрий Лоза высмеял песню о матке из программы Елены Малышевой «Жить здорово!»

Российский певец и композитор Юрий Лоза недавно в одном из интервью высмеял песню о матке, прозвучавшую в программе Елены Малышевой. После исполнения композиции и танца актрисой в костюме женских половых органов на «Жить здорово!» артист заявил: можно дополнить программу передачи Первого канала «арией прямой кишки».
Юрий Лоза высмеял песню о матке из программы Елены Малышевой «Жить здорово!»

Многие пользователи Сети и зрители программы Елены Малышевой активно обсуждают странный эпизод с «поющей маткой», показанный в одном из выпусков популярной программы о здоровье. По мнению музыканта Юрия Лозы, это является нормальным, если передача имеет такой формат. Он сообщил журналистам, что в «Жить здорово!» можно включить и арию прямой кишки, он бы и текст написал, если бы обратились.

Исполнение композиций подобного характера допустимы, ведь в эфире идет речь о различных органах человеческого тела, считает композитор. Какое-либо явление, начинающее прогрессировать, доходит до абсурда, в конце концов. Если начинают петь о детородных органах, потом могут дойти и до прямой кишки. В России почему-то так. Должна быть мера, но ее нет. Юрий Эдуардович называет это русской ментальностью.
Юрий Лоза высмеял песню о матке из программы Елены Малышевой «Жить здорово!»

Он объяснил: ролики с таким содержанием недопустимо показывать детям, но для специализированных заведений, например, гинекологической клиники, они будут актуальны. Все хорошо в конкретном месте, сделал вывод отечественный исполнитель.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:36

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