Вдохновлёный критикой Ксении Собчак Сергей Шнуров написал ответный стих в своём стиле





Сергей Шнуров на днях неожиданно услышал в свой адрес обвинения со стороны Ксении Собчак, которая решила, что по его инициативе YouTube заблокировал интервью с Матильдой Шнуровой. Несмотря на то, что позже ситуация прояснилась и певец действительно оказался не при чём, напористость экс-ведущей «Дома-2» вдохновила его на написание нового стиха.Ответить на ложные обвинения Сергей Шнуров решил в привычной для себя форме — произведением с использованием нецензурной лексики и слов, понятных простому человеку. Лидер группы «Ленинград» чётко дал понять, что обиды на ведущую он вроде бы не держит, но всё же назвал себя «стойким кактусом среди помойки», на которого «льют помои», но ему подобное «не впервой», а потому он чувствует себя «на средне».