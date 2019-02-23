Тестовый прототип Tata X451 заметили на территории Швейцарии
Версию Tata X451 представят в ходе женевского очередного автомобильного салона в марте месяце. При этом тестовый прототип авто заметили на территории Швейцарии ещё перед мировой премьерой.
Серийная версия Tata X451 будет иметь меньшие размеры в сравнении с концептом. Вид транспортного средства станет не таким агрессивным. При этом сохранится изогнутая линия крыши. Новинку оснастят легкосплавными автомобильными дисками. Приборная удобная панель получит мультимедийный специальный комплекс, обладающий сенсорным современным дисплеем. Им поддерживается Android Auto, а также Apple CarPlay.
Транспортное средство получило 1,2-литровую безнаддувную трехцилиндровую бензиновую силовую установку, имеющую технологию мягкого гибрида. Новинку начнут производить в 2021 году.
Серийная версия Tata X451 будет иметь меньшие размеры в сравнении с концептом. Вид транспортного средства станет не таким агрессивным. При этом сохранится изогнутая линия крыши. Новинку оснастят легкосплавными автомобильными дисками. Приборная удобная панель получит мультимедийный специальный комплекс, обладающий сенсорным современным дисплеем. Им поддерживается Android Auto, а также Apple CarPlay.
Транспортное средство получило 1,2-литровую безнаддувную трехцилиндровую бензиновую силовую установку, имеющую технологию мягкого гибрида. Новинку начнут производить в 2021 году.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:08