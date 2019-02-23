Новый суперфлагманский смартфон от Huawei наделят рядом секретных сюрпризов





Huawei в текущем году собирается произвести примерно 200 000 новых смартфонов с поддержкой 5G-сетей, а также сгибающимся экраном. Модель оснащается 8,05-дюймовым дисплеем. Его поставляет фирма BOE. Бренд планирует позиционировать устройство в виде суперфлагманской версии. Новая вариация смартфона от Huawei должна оснащаться однокристальной системой типа Kirin 980.Модель наделят двумя аккумуляторными батареями, оперативной памятью на 10 Гб, физической памятью на 512 Гб. Цена на данное устройство будет достигать около $1490. Телефон представят 24 февраля в рамках Mobile World Congress 2019.