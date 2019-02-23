Ксения Бородина показала своё фото 20-летней давности





Ксения Бородина почти через месяц встретит свой 36-ой день рождения, в связи с чем на ведущую «Дома-2» в последнее время находят разные мысли и рассуждения о жизни. В одном из своих постов она рассказала о том, что всё ещё ощущает себя на лет 7-8 моложе реального возраста, но возвращаться в тот период своей жизни не хотела бы. Не потому, что там ей было плохо, а потому, что здесь и сейчас ей очень хорошо и комфортно. В разделе Stories Ксения Бородина продемонстрировала подписчикам собственный снимок 20-летней давности, на котором была запечатлена сидящей в окружении друзей.Поклонники оценили и похвалили звезду за то, как она выглядела в 16 лет, о чём они с удовольствием сообщили ей в комментариях под другими постами.