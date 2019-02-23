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Ксения Бородина показала своё фото 20-летней давности

Ксения Бородина показала в Instagram собственное фото 20-летней давности, на котором ей было всего 16 лет. Подписчики заверили, что даже в юном возрасте она была невероятно красивой и харизматичной.
Ксения Бородина показала своё фото 20-летней давности

Ксения Бородина почти через месяц встретит свой 36-ой день рождения, в связи с чем на ведущую «Дома-2» в последнее время находят разные мысли и рассуждения о жизни. В одном из своих постов она рассказала о том, что всё ещё ощущает себя на лет 7-8 моложе реального возраста, но возвращаться в тот период своей жизни не хотела бы. Не потому, что там ей было плохо, а потому, что здесь и сейчас ей очень хорошо и комфортно. В разделе Stories Ксения Бородина продемонстрировала подписчикам собственный снимок 20-летней давности, на котором была запечатлена сидящей в окружении друзей.
Ксения Бородина показала своё фото 20-летней давности

Поклонники оценили и похвалили звезду за то, как она выглядела в 16 лет, о чём они с удовольствием сообщили ей в комментариях под другими постами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 08:47

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