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Мама Виктории Романец оценила «голый» снимок своего зятя Антона Гусева

Мама Виктории Романец оценила «голый» снимок своего накачанного зятя Антона Гусева, который не постеснялся опубликовать откровенный пост в Instagram. Подписчицы экс-участника «Дома-2» сразу поинтересовались, не отписалась ли Ангелина Власюк от его профиля, ведь от увиденного даже у молодых давление поднимается.
Мама Виктории Романец оценила «голый» снимок своего зятя Антона Гусева

Антон Гусев длительное время тщательно следит не только за здоровьем, но и внешним видом своего тела. Добившись за последний год внушительных результатов, экс-участник «Дома-2» решился на публикацию абсолютного «голого» фото во весь рост, мимо которого не смогла пройти даже мама Виктории Романец.
Мама Виктории Романец оценила «голый» снимок своего зятя Антона Гусева

Ангелина Власюк по достоинству оценила «голый» снимок своего зятя, а в комментариях ответила одной из девушек, что теперь понимает, от чего у молодых людей может подниматься давление. Стоит отметить, что лишь незначительная часть публики адекватно восприняла такое откровенное фото Антона Гусева, а потому через короткое время он вынужден был удалить кадр из Instagram.

Несмотря на это, «голый снимок» уже успел распространиться по Сети, где хейтеры активно обвиняют накачанного Антона Гусева в злоупотреблении фотошопом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 08:46

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