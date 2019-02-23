Мама Виктории Романец оценила «голый» снимок своего зятя Антона Гусева
Мама Виктории Романец оценила «голый» снимок своего накачанного зятя Антона Гусева, который не постеснялся опубликовать откровенный пост в Instagram. Подписчицы экс-участника «Дома-2» сразу поинтересовались, не отписалась ли Ангелина Власюк от его профиля, ведь от увиденного даже у молодых давление поднимается.
Антон Гусев длительное время тщательно следит не только за здоровьем, но и внешним видом своего тела. Добившись за последний год внушительных результатов, экс-участник «Дома-2» решился на публикацию абсолютного «голого» фото во весь рост, мимо которого не смогла пройти даже мама Виктории Романец.
Ангелина Власюк по достоинству оценила «голый» снимок своего зятя, а в комментариях ответила одной из девушек, что теперь понимает, от чего у молодых людей может подниматься давление. Стоит отметить, что лишь незначительная часть публики адекватно восприняла такое откровенное фото Антона Гусева, а потому через короткое время он вынужден был удалить кадр из Instagram.
Несмотря на это, «голый снимок» уже успел распространиться по Сети, где хейтеры активно обвиняют накачанного Антона Гусева в злоупотреблении фотошопом.
Антон Гусев длительное время тщательно следит не только за здоровьем, но и внешним видом своего тела. Добившись за последний год внушительных результатов, экс-участник «Дома-2» решился на публикацию абсолютного «голого» фото во весь рост, мимо которого не смогла пройти даже мама Виктории Романец.
Ангелина Власюк по достоинству оценила «голый» снимок своего зятя, а в комментариях ответила одной из девушек, что теперь понимает, от чего у молодых людей может подниматься давление. Стоит отметить, что лишь незначительная часть публики адекватно восприняла такое откровенное фото Антона Гусева, а потому через короткое время он вынужден был удалить кадр из Instagram.
Несмотря на это, «голый снимок» уже успел распространиться по Сети, где хейтеры активно обвиняют накачанного Антона Гусева в злоупотреблении фотошопом.