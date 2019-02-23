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Ксения Собчак публично извинилась перед Шнуровым за обвинения в блокировке интервью

Ксения Собчак публично извинилась перед Сергеем Шнуровым, которого ранее обвиняла в блокировке интервью с его экс-супругой Матильдой. Как позже выяснилось, в действительности ролик оказался недоступен из-за использованной заставки из программы Оксаны Пушкиной.
Ксения Собчак публично извинилась перед Шнуровым за обвинения в блокировке интервью

Ксения Собчак сегодня наконец выяснила истинную причину, по которой на YouTube оказалось заблокированным интервью, взятое ею у экс-супруги лидера группы «Ленинград». Именно по этой причине ведущей пришлось публично извиниться перед Сергеем Шнуровым, ведь первым делом его она изначально обвиняла в произошедшем.

Узнав об упрёках в свою сторону, сам певец в достаточно привычной для себя форме намекнул Ксении Собчак, что то самое интервью совершенно точно могла заблокировать телекомпания «ВИД», ведь в своём ролике звезда использовала официальную заставку программы Оксаны Пушкиной.
Ксения Собчак публично извинилась перед Шнуровым за обвинения в блокировке интервью

Через некоторое время экс-ведущая «Дома-2» разобралась с ситуацией, но вот Сергей Шнуров оказался не при чём, поэтому Собчак разместила в своём Instagram пост, которым публично извинилась перед певцом за обвинения.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 08:33

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