Ксения Собчак публично извинилась перед Шнуровым за обвинения в блокировке интервью
Ксения Собчак публично извинилась перед Сергеем Шнуровым, которого ранее обвиняла в блокировке интервью с его экс-супругой Матильдой. Как позже выяснилось, в действительности ролик оказался недоступен из-за использованной заставки из программы Оксаны Пушкиной.
Ксения Собчак сегодня наконец выяснила истинную причину, по которой на YouTube оказалось заблокированным интервью, взятое ею у экс-супруги лидера группы «Ленинград». Именно по этой причине ведущей пришлось публично извиниться перед Сергеем Шнуровым, ведь первым делом его она изначально обвиняла в произошедшем.
Узнав об упрёках в свою сторону, сам певец в достаточно привычной для себя форме намекнул Ксении Собчак, что то самое интервью совершенно точно могла заблокировать телекомпания «ВИД», ведь в своём ролике звезда использовала официальную заставку программы Оксаны Пушкиной.
Через некоторое время экс-ведущая «Дома-2» разобралась с ситуацией, но вот Сергей Шнуров оказался не при чём, поэтому Собчак разместила в своём Instagram пост, которым публично извинилась перед певцом за обвинения.
Ксения Собчак сегодня наконец выяснила истинную причину, по которой на YouTube оказалось заблокированным интервью, взятое ею у экс-супруги лидера группы «Ленинград». Именно по этой причине ведущей пришлось публично извиниться перед Сергеем Шнуровым, ведь первым делом его она изначально обвиняла в произошедшем.
Узнав об упрёках в свою сторону, сам певец в достаточно привычной для себя форме намекнул Ксении Собчак, что то самое интервью совершенно точно могла заблокировать телекомпания «ВИД», ведь в своём ролике звезда использовала официальную заставку программы Оксаны Пушкиной.
Через некоторое время экс-ведущая «Дома-2» разобралась с ситуацией, но вот Сергей Шнуров оказался не при чём, поэтому Собчак разместила в своём Instagram пост, которым публично извинилась перед певцом за обвинения.