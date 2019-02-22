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Владелец агентства знакомств вычеркнул Серябкину и Бузову из списка эскортниц

Владелец агентства VIP-знакомств заявил, что Ольгу Серябкину и Ольгу Бузову можно смело вычеркнуть из списка звёздных эскортниц. Со слов Петра Листермана, они, как Светлана Лобода и Настя Каменских, никогда не связывались с подобными делами.
Владелец агентства знакомств вычеркнул Серябкину и Бузову из списка эскортниц

Представители российского шоу-бизнеса по-разному отреагировали на вышедший ранее документальный фильм об эскорте среди звёзд. Некоторые знаменитости решили не обращать внимания на якобы домыслы журналистов, а кто-то оказался всерьёз огорчён сомнительной репутацией.

Встать на защиту отечественных звёзд решил владелец агентства VIP-знакомств Пётр Листерман, который признался, что в общих чертах фильм подготовили неплохой, да и список имён составили хороший, но вот Ольгу Серябкину и Ольгу Бузову он может смело оттуда вычеркнуть. Со его слов, эти певицы, а также Настя Каменских со Светланой Лободой ни разу не были замешаны в подобных историях.
Владелец агентства знакомств вычеркнул Серябкину и Бузову из списка эскортниц

Отстаивать свою честь в суде после скандального фильма решила пока только Ольга Серябкина. Певица уже наняла известного адвоката Сергея Жорина и не намерена отступать.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:44

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