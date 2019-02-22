Владелец агентства знакомств вычеркнул Серябкину и Бузову из списка эскортниц





Представители российского шоу-бизнеса по-разному отреагировали на вышедший ранее документальный фильм об эскорте среди звёзд. Некоторые знаменитости решили не обращать внимания на якобы домыслы журналистов, а кто-то оказался всерьёз огорчён сомнительной репутацией.Встать на защиту отечественных звёзд решил владелец агентства VIP-знакомств Пётр Листерман, который признался, что в общих чертах фильм подготовили неплохой, да и список имён составили хороший, но вот Ольгу Серябкину и Ольгу Бузову он может смело оттуда вычеркнуть. Со его слов, эти певицы, а также Настя Каменских со Светланой Лободой ни разу не были замешаны в подобных историях.Отстаивать свою честь в суде после скандального фильма решила пока только Ольга Серябкина. Певица уже наняла известного адвоката Сергея Жорина и не намерена отступать.