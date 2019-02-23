Ученые: Продукты с цельным зерном спасут от рака печени
Ученые утверждают, что продукты, содержащие цельное зерно, могут спасти от рака печени. В случае придерживания данной диеты, вероятность образования онкологии уменьшается на 40 процентов.
По словам специалистов, обилие в дневном пищевом рационе свежих фруктов, а также овощей, не может обеспечить соответствующий эффект. Вероятность поражения печени раковой опухолью в случае цельнозерновой диеты снижается благодаря пищевым волокнам. Ежегодно более 20 000 российских жителей страдают от появления рака печени либо у них диагностируется гепатоцеллюлярная карцинома. От этого заболевания больше страдают представители сильного пола. Мужчины являются более подверженными болезням печени. Такого рода онкология в основном встречается после 65 лет.
Продукты, содержащие цельное зерно, представляют собой источник ценных пищевых волокон. В случае их употребления уменьшается также риск ожирения, диабета 2 типа.
По словам специалистов, обилие в дневном пищевом рационе свежих фруктов, а также овощей, не может обеспечить соответствующий эффект. Вероятность поражения печени раковой опухолью в случае цельнозерновой диеты снижается благодаря пищевым волокнам. Ежегодно более 20 000 российских жителей страдают от появления рака печени либо у них диагностируется гепатоцеллюлярная карцинома. От этого заболевания больше страдают представители сильного пола. Мужчины являются более подверженными болезням печени. Такого рода онкология в основном встречается после 65 лет.
Продукты, содержащие цельное зерно, представляют собой источник ценных пищевых волокон. В случае их употребления уменьшается также риск ожирения, диабета 2 типа.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:11