Ученые: Продукты с цельным зерном спасут от рака печени





По словам специалистов, обилие в дневном пищевом рационе свежих фруктов, а также овощей, не может обеспечить соответствующий эффект. Вероятность поражения печени раковой опухолью в случае цельнозерновой диеты снижается благодаря пищевым волокнам. Ежегодно более 20 000 российских жителей страдают от появления рака печени либо у них диагностируется гепатоцеллюлярная карцинома. От этого заболевания больше страдают представители сильного пола. Мужчины являются более подверженными болезням печени. Такого рода онкология в основном встречается после 65 лет.Продукты, содержащие цельное зерно, представляют собой источник ценных пищевых волокон. В случае их употребления уменьшается также риск ожирения, диабета 2 типа.