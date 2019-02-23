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Ученые: Продукты с цельным зерном спасут от рака печени

Ученые утверждают, что продукты, содержащие цельное зерно, могут спасти от рака печени. В случае придерживания данной диеты, вероятность образования онкологии уменьшается на 40 процентов.
Ученые: Продукты с цельным зерном спасут от рака печени

По словам специалистов, обилие в дневном пищевом рационе свежих фруктов, а также овощей, не может обеспечить соответствующий эффект. Вероятность поражения печени раковой опухолью в случае цельнозерновой диеты снижается благодаря пищевым волокнам. Ежегодно более 20 000 российских жителей страдают от появления рака печени либо у них диагностируется гепатоцеллюлярная карцинома. От этого заболевания больше страдают представители сильного пола. Мужчины являются более подверженными болезням печени. Такого рода онкология в основном встречается после 65 лет.

Продукты, содержащие цельное зерно, представляют собой источник ценных пищевых волокон. В случае их употребления уменьшается также риск ожирения, диабета 2 типа.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:11

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