Сашу Черно сравнили со свиньёй из советского мультика
Вечно худеющую участницу «Дома-2» Сашу Черно сравнили со свиньёй из советского мультика. Антифанаты супруги Иосифа Оганесяна нашли нарисованное животное с такой же полосатой одеждой, в которой та ходила на Сейшелах.
Саша Черно продолжает раздавать обещания всем и даже себе самой о том, что обязательно похудеет, но стимулом для неё пока не становятся даже обидные мемы в Сети, придумывать которые хейтерам только в радость. На днях зрители «Дома-2» и вовсе сравнили Черно со свиньёй, отыскав соответствующего персонажа в одном из советских мультфильмов.
Примечательно то, что данное животное даже одето в такого же фасона и расцветки рубашку, как и белый в чёрную полоску сарафан участницы, в котором та часто разгуливала на Сейшелах. Теперь, надеются зрители, Саша Черно наконец осознает, что насмешки над ней не прекратятся и будут становиться жёстче с каждым разом, и наконец возьмёт себя в руки.
Сама же супруга Иосифа Оганесяна, как оказалось, снова обратилась к руководству «Дома-2» с просьбой отправить её на «Перезагрузку», чтобы там она добивалась поставленных целей под присмотром опытных специалистов, но никто пока не готов дать девушке второй шанс, так как в прошлый раз подобная попытка не принесла результатов.
Саша Черно продолжает раздавать обещания всем и даже себе самой о том, что обязательно похудеет, но стимулом для неё пока не становятся даже обидные мемы в Сети, придумывать которые хейтерам только в радость. На днях зрители «Дома-2» и вовсе сравнили Черно со свиньёй, отыскав соответствующего персонажа в одном из советских мультфильмов.
Примечательно то, что данное животное даже одето в такого же фасона и расцветки рубашку, как и белый в чёрную полоску сарафан участницы, в котором та часто разгуливала на Сейшелах. Теперь, надеются зрители, Саша Черно наконец осознает, что насмешки над ней не прекратятся и будут становиться жёстче с каждым разом, и наконец возьмёт себя в руки.
Сама же супруга Иосифа Оганесяна, как оказалось, снова обратилась к руководству «Дома-2» с просьбой отправить её на «Перезагрузку», чтобы там она добивалась поставленных целей под присмотром опытных специалистов, но никто пока не готов дать девушке второй шанс, так как в прошлый раз подобная попытка не принесла результатов.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:36