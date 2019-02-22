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В Саратовской области мужчина до смерти избил приятеля за маты

В Саратовской области мужчина за матерные слова избил своего приятеля. В итоге пострадавший скончался от смертельных травм.
В Саратовской области мужчина до смерти избил приятеля за маты

Данное происшествие произошло на территории Ершовского района. В итоге 37-летний местный житель, убивший по неосторожности своего приятеля, получил немалый срок. Представители региональной прокуратуры отмечают, что преступление мужчина совершил ночью 26 ноября 2018 года. Осуждённый в то время выпивал вместе с тремя приятелями в квартире. Внезапно один из собутыльников высказался матерными словами в отношении него. Оскорбленный мужчина начал наносить удары ногами и руками в область головы своего обидчика. В итоге осуждённый причинил своему приятелю травмы, несовместимые с жизнью.

Судом было назначено наказание, подразумевающее 9 лет тюремного заключения. Житель Ершовского района будет теперь отбывать данный срок в стенах исправительной колонии строгого режима.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:30

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