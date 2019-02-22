Смартфон Oukitel C15 Pro будет стоить до 100 долларов





Oukitel C15 Pro представили ещё неделю назад. Речь идёт о первом смартфоне, поучившем каплевидный специальный вырез на дисплее. В основе устройства положена однокристальная система MediaTek Helio A22. В гаджете используется дисплей на 6,088 дюймов (1280х600 рх). Соотношение сторон модели составляет 19,2:9. Согласно ожиданиям, новая версия C15 Pro получит оперативную память на 2 Гб, а также физическую память на 16 Гб.На сегодняшний день пока отсутствует информация о характеристиках камеры, а также ёмкости аккумуляторной батареи. Смартфоном поддерживается 802.11 a/b/g/n, а также 802.11 ac.