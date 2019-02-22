Смартфон Oukitel C15 Pro будет стоить до 100 долларов
Смартфон версии Oukitel C15 Pro, работающий на «операционке» Android 9.0 Pie, получит цену до 100 долларов. Новую модель начнут продавать уже скоро.
Oukitel C15 Pro представили ещё неделю назад. Речь идёт о первом смартфоне, поучившем каплевидный специальный вырез на дисплее. В основе устройства положена однокристальная система MediaTek Helio A22. В гаджете используется дисплей на 6,088 дюймов (1280х600 рх). Соотношение сторон модели составляет 19,2:9. Согласно ожиданиям, новая версия C15 Pro получит оперативную память на 2 Гб, а также физическую память на 16 Гб.
На сегодняшний день пока отсутствует информация о характеристиках камеры, а также ёмкости аккумуляторной батареи. Смартфоном поддерживается 802.11 a/b/g/n, а также 802.11 ac.
Oukitel C15 Pro представили ещё неделю назад. Речь идёт о первом смартфоне, поучившем каплевидный специальный вырез на дисплее. В основе устройства положена однокристальная система MediaTek Helio A22. В гаджете используется дисплей на 6,088 дюймов (1280х600 рх). Соотношение сторон модели составляет 19,2:9. Согласно ожиданиям, новая версия C15 Pro получит оперативную память на 2 Гб, а также физическую память на 16 Гб.
На сегодняшний день пока отсутствует информация о характеристиках камеры, а также ёмкости аккумуляторной батареи. Смартфоном поддерживается 802.11 a/b/g/n, а также 802.11 ac.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:30