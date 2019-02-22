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Nissan приступил к тестированию Juke новой генерации

Автобренд Nissan приступил к тестированию Juke новой генерации. Презентация компактного кроссовера состоится летом текущего года.
Nissan приступил к тестированию Juke новой генерации

Из шпионских фото видно, что новую версию наделят сохранёнными «спрятанными» ручками дверей, узкими фарами, основными пропорциями кузова. Альфонсо Альбайса, являющийся главным дизайнером Nissan, раньше заявлял, что новая версия Juke не будет схожа с прежней. Авто новой генерации получит базу модульной платформы CMF-B альянса Renault-Nissan. Согласно предварительным данным, моторная гамма будет оснащаться полуторалитровой дизельной силовой установкой, трехцилиндровым литровым двигателем, 1,6-литровой наддувной установкой на 190 лошадиных сил.

Имеется также вероятность, что новая генерация кроссовера Juke получит под капот гибридный современный силовой агрегат.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:45

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