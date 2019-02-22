Oppo F11 Pro с выдвижной камерой и экраном Panoramic Arc Screen представят 5 марта
Представители китайской компании Oppo официально объявили о презентации своего нового смартфона F11 Pro, которая состоится 5 марта текущего года. Аппарат получит аккумулятор объемом 3500 мАч и экран Panoramic Arc Screen.
На дисплее Oppo F11 Pro с диагональю 6,5 дюйма отсутствуют абсолютно все вырезы, поскольку сэлфи-камера теперь имеет выдвижной механизм. Если она не нужна, то прячется внутри корпуса сверху. К слову, она может порадовать любителей сэлфи, так как получила модуль на 20 Мп. Что касается основных камер, расположенных на тыльной стороне гаджета, то они разделены на два модуля: основной - на 45 Мп и вспомогательный - на 5 Мп. Основная камера имеет возможность делать потрясающие снимки даже при недостатке освещения за счет режима Super Night Mode. Сканер отпечатков пальцев также расположен «на спине».
Oppo F11 Pro получит 6/128 ГБ памяти, разъемы USB Type-C и стандартный на 3,5 мм для наушников. Работать аппарат будет под управлением однокристального чипсета от MediaTek Helio P70.
На дисплее Oppo F11 Pro с диагональю 6,5 дюйма отсутствуют абсолютно все вырезы, поскольку сэлфи-камера теперь имеет выдвижной механизм. Если она не нужна, то прячется внутри корпуса сверху. К слову, она может порадовать любителей сэлфи, так как получила модуль на 20 Мп. Что касается основных камер, расположенных на тыльной стороне гаджета, то они разделены на два модуля: основной - на 45 Мп и вспомогательный - на 5 Мп. Основная камера имеет возможность делать потрясающие снимки даже при недостатке освещения за счет режима Super Night Mode. Сканер отпечатков пальцев также расположен «на спине».
Oppo F11 Pro получит 6/128 ГБ памяти, разъемы USB Type-C и стандартный на 3,5 мм для наушников. Работать аппарат будет под управлением однокристального чипсета от MediaTek Helio P70.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:45