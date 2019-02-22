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Ученые: Три чашки кофе в день снижают риск преждевременной смерти на 13%

Три чашки кофе в день уменьшают риск столкновения с преждевременной смертью на 13%, выяснили учёные. Рекомендуемая порция напитка на каждый день составляет 300-400 мг.
Ученые: Три чашки кофе в день снижают риск преждевременной смерти на 13%

Как пишет The Express, британские учёные в ходе масштабного мета-анализа узнали, что люди, предпочитающие ежедневно пить 3 чашки кофе, меньше рискуют столкнуться с преждевременной смертью. Институт ISIC, изучающий свойства бодрящего напитка, проверил медицинские показатели одного миллиона человек. В итоге исследователями была найдена прямая связь между потреблением кофе и продолжительностью жизни.

Три чашки напитка с кофеином или без уменьшили на 13 процентов риск смертности от любых причин. Тем не менее, анализ не может объяснить, что именно защищает организм и позволяет ему жить дольше. Предварительные выводы говорят о том, что кофе в умеренных количествах можно сочетать с правильным питанием.

При этом здоровому взрослому человеку не рекомендуется выпивать в сутки более 400 миллиграммов. Беременным женщинам достаточно 300 мг. Более объёмные порции впоследствии могут вызвать проблемы с давлением и сердечно-сосудистой системой.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:22

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