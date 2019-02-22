Татьяна Буланова показала фото 23-летней давности
Татьяна Буланова показала фанатам архивную фотографию 23-летней давности. Соответствующий пост, навевающий мысли о прошлом, певица разместила в микроблоге Instagram.
На снимке, сделанном в 1996 году, Буланова запечатлена рядом с сыном Александром, которому на тот момент исполнилось всего три года. Певица предстала перед поклонниками яркой брюнеткой, а не привычной многим блондинкой. Заметно, что за эти годы знаменитость похудела и стала обладательницей прекрасной фигуры.
Не менее интересными оказались кадры, датированные 1998 годом, когда Татьяна Буланова была уже блондинкой. Поклонников, рассматривающих снимки, охватила ностальгия, так как много лет назад Буланова записывала самые известные хиты, среди которых «Старшая сестра» и «Не плачь». Многие отметили, что сейчас певица выглядит намного привлекательнее.
На снимке, сделанном в 1996 году, Буланова запечатлена рядом с сыном Александром, которому на тот момент исполнилось всего три года. Певица предстала перед поклонниками яркой брюнеткой, а не привычной многим блондинкой. Заметно, что за эти годы знаменитость похудела и стала обладательницей прекрасной фигуры.
Не менее интересными оказались кадры, датированные 1998 годом, когда Татьяна Буланова была уже блондинкой. Поклонников, рассматривающих снимки, охватила ностальгия, так как много лет назад Буланова записывала самые известные хиты, среди которых «Старшая сестра» и «Не плачь». Многие отметили, что сейчас певица выглядит намного привлекательнее.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 10:02