АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Система речных долин Марса имеет поразительное сходство с реками на Земле
EUR 74.30 USD 65.54
Курс валют на 22.02.2019

Татьяна Буланова показала фото 23-летней давности

Татьяна Буланова показала фанатам архивную фотографию 23-летней давности. Соответствующий пост, навевающий мысли о прошлом, певица разместила в микроблоге Instagram.
Татьяна Буланова показала фото 23-летней давности

На снимке, сделанном в 1996 году, Буланова запечатлена рядом с сыном Александром, которому на тот момент исполнилось всего три года. Певица предстала перед поклонниками яркой брюнеткой, а не привычной многим блондинкой. Заметно, что за эти годы знаменитость похудела и стала обладательницей прекрасной фигуры.

Не менее интересными оказались кадры, датированные 1998 годом, когда Татьяна Буланова была уже блондинкой. Поклонников, рассматривающих снимки, охватила ностальгия, так как много лет назад Буланова записывала самые известные хиты, среди которых «Старшая сестра» и «Не плачь». Многие отметили, что сейчас певица выглядит намного привлекательнее.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 10:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Индонезии заново нашли считавшуюся
Ученые: Система речных долин Марса
Татьяна Буланова показала фото
Пентагон готовит стратегию "троянского
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold не
Актриса Елена Валюшкина прожила с
Porsche 911 стал самым популярным
Специалисты рассказали о провоцирующих
Безрамочный смартфон Meizu 16S показали
Директор Аллы Пугачевой опровергла
На премьере фильма «Юморист» Ксения
Nissan Leaf возглавил десятку самых
Ученые: Калифорнийский кустарник может
Ученые: Переедание матери во время
Ученые: Питание с высоким содержанием
NASA провело первые испытания
В Канаде на видео попала энергетическая
Ученые: Бактерии способны пережить
Дочь Владимира Машкова Мария впервые
Компания RUF покажет в Женеве
Ученые: Запах пищи связан с
Старые VR-очки от Samsung будут
Любовь Успенская полностью отказалась
Ученые: Луковые овощи способны
Lincoln Corsair 2020 года с
Валерия показала занятия в спортзале в
Опубликовано «живое» фото OnePlus 7
Дочь Александра Серова Мишель
«Умные» кроссовки Nike отказались
Миротворцы убили двоих жителей ЦАР
Просмотреть все новости