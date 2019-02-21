В Приморье устроившие самосуд над школьником родители подали на него встречное заявление





Сотрудниками следственного приморского комитета было возбуждено уголовное дело в отношении некоторых родителей по факту избиения ученика пятого класса. Данная информация передана представителями пресс-службы МВД. Имеются данные, что директор школы с классным руководителем были временно отстранены от своих должностей. Представители мэрии отмечают, что первое заявление касательно конфликтов в классе, было получено за день до этого инцидента.Пресс-службой МВД передаётся, что инспекторами по делам несовершеннолетних с учащимися и родителями был проведен ряд профилактических бесед.