АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10E
EUR 74.68 USD 65.86
Курс валют на 21.02.2019

В Приморье устроившие самосуд над школьником родители подали на него встречное заявление

Родители на территории Приморья избили местного пятиклассника, который обижал их детей. При этом они подали на 12-летнего школьника встречное заявление.
В Приморье устроившие самосуд над школьником родители подали на него встречное заявление

Сотрудниками следственного приморского комитета было возбуждено уголовное дело в отношении некоторых родителей по факту избиения ученика пятого класса. Данная информация передана представителями пресс-службы МВД. Имеются данные, что директор школы с классным руководителем были временно отстранены от своих должностей. Представители мэрии отмечают, что первое заявление касательно конфликтов в классе, было получено за день до этого инцидента.

Пресс-службой МВД передаётся, что инспекторами по делам несовершеннолетних с учащимися и родителями был проведен ряд профилактических бесед.



 
+Дзен +Яндекс новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
УАЗ «Хантер» стал грузовиком и получил
Илья Яббаров бросил Маргариту Ларченко
В Прикамье на чердаке многоэтажки
В Кирове 3-летняя девочка умерла от
Российско-европейский зонд
Российский генерал рассказал о
Житель Кубани расчленил топором и
Перед смертью Децл составил завещание,
В Сети появились первые снимки ZTE
Алена Савкина устроила фотосессию
В Новокузнецке рэпер избил и ограбил
Названы меньше всего теряющие в цене
Дмитрий Дмитренко ежемесячно дает Ольге
Ученые: У человечества осталось 140 лет
В Приморье устроившие самосуд над
Иосиф Оганесян заявил, что Саша Черно
Sony Xperia XZ3 подешевел до 499 евро в
Эксперты назвали причины долгого
«Спаси свою любовь»: Юлия Лубенцова
Ученые: Сахар опасен для человека
Солистка "Винтаж" Анна Плетнёва
Сборку кроссовера Besturn X40 в России
Смартфон Oppo F11 Pro появился на видео
В NASA планируют получать воду из
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Apple намерена объединить разработку
Наташу Королеву высмеяли за странный
Ольга Рапунцель заявила Дмитрию
Hyundai анонсировал гибридный
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S10,
Просмотреть все новости