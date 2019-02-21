Алена Савкина призналась, что ее новорожденный сын не спит в кроватке

«Аленочка, тут ничего чрезвычайного нет! У меня малышка тоже до 3 месяцев со мной спала, мне кажется, что у всех так!», «Ален, это поначалу так, а потом малыш будет и в кроватке хорошо спать!», - продолжают писать в Сети.

По словам Рапунцель-младшей, ее сын засыпает только возле мамы.Всем известно, что две недели назад 22-летняя Алена впервые познала радость материнства. У участницы реалити-шоу «Дом-2» родился мальчик, имя которого девушка по-прежнему скрывает от многочисленных телезрителей.На сегодняшний день молодая мамочка уже находится дома, откуда и делится с поклонниками всем, что происходит с ней сейчас. Считанные часы назад Алена разместила в личном инста-блоге новый пост, в котором рассказала, где спит ее новорожденный сын.Выяснилось, что мальчик очень редко спит в кроватке, так как предпочитает засыпать только возле своей мамочки. По словам Рапунцель-младшей, только днем ее малыш может поспать в кроватке, но это бывает очень редко и только «пару часиков».Нужно сказать, что мамочки, которые следят за страничкой участницы «Дома-2», поспешили рассказать Алене о своем опыте. Оказывается, что для многих из них ситуация, с которой столкнулась Рапунцель-младшая, не является чем-то удивительным.