В NASA планируют получать воду из лунных камней





Научные сотрудники американского космического агентства смоделировали процесс воздействия солнечного ветра на спутник и выяснили, что атакующий поверхность объекта на скорости 450 км/с поток заряженных частиц способен обогатить ее нужными для создания воды элементами.По мнению Уильяма М. Фарелла, одного из авторов исследования, каждый лунный камень может стать водой после того, как будет облучен солнечным ветром. На протяжении последних лет космическим аппаратам удалось найти доказательства присутствия воды или ее компонентов на спутнике Земли.Как происходят образования атомов и соединений на Луне, остается неизвестным. Вероятно, из-за падений метеоритов происходят некоторые химические реакции, но право на существование больше имеет гипотеза о том, что главной причиной образования водорода с гидроксилом является солнечный ветер. Данная версия подтверждается и моделированием, показывающим процессы, которые возникают во время столкновения солнечного ветра с поверхностью космического объекта.Протоны ветра взаимодействуют с электронами и это приводит к образованию атомов водорода, сталкивающихся с элементами кислорода. Солнечный ветер имеет способность разрушать химические связи в молекулах, что ведет к превращению кислорода в водород с созданием гидроксила (ОН).Результаты исследования показали: каждое космическое тело, содержащее кремнезем, включая Луну и мелкие камни, может превратиться в «химический завод», предназначенный для производства воды.