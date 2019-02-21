Ученые: Обнаруженный в Швеции скелет X века принадлежит женщине-викингу
Ученые провели ряд исследований, которые помогли им обнаружить, что найденный скелет X века на территории Швеции принадлежит не мужчине-воину, а женщине-викингу. Об этом в своей статье рассказало издание Daily Mail.
Обнаруженный еще в 1878 году, на территории поселения Бирка в Швеции скелет, датируемый X веком, до последнего времени считался мужским. К таким выводам специалистов подтолкнул способ его захоронения. Однако морфологические признаки говорили об ином. Исследование ДНК костей доказало: скелет принадлежит женщине-викингу. Ученые, изучавшие ДНК, на сегодняшний день подтверждают свои выводы полностью.
Большое количество преданий рассказывают об отважных женщинах, которые сражались во время войн вместе с мужчинами, но историкам практически неизвестны доказательства подобных рассказов. О своем исследовании специалисты рассказали на страницах Американского журнала физической антропологии. Забор ДНК-образца был взят из левой плечевой кости воина. Проведенный анализ показал: человек, которому принадлежал скелет, имел две хромосомы X и не одной Y. Такие результаты сразу были атакованы контраргументами и открыли множество различных прений.
Одним из главных аргументов не согласных с последними выводами исследователей, ученых был тот факт, что изучаемый скелет найден в захоронении со множеством оружия: мечем и бронебойными стрелами, а также с двумя лошадьми и полным набором игровых фигур. Такого плана могилы оборудовали только для воинов, которыми, по мнению многих специалистов, были исключительно особы мужского пола.
Несмотря на попытки опровергнуть результаты исследования, его авторы уверяют, что скелет, найденный в Швеции, принадлежит женщине.
Обнаруженный еще в 1878 году, на территории поселения Бирка в Швеции скелет, датируемый X веком, до последнего времени считался мужским. К таким выводам специалистов подтолкнул способ его захоронения. Однако морфологические признаки говорили об ином. Исследование ДНК костей доказало: скелет принадлежит женщине-викингу. Ученые, изучавшие ДНК, на сегодняшний день подтверждают свои выводы полностью.
Большое количество преданий рассказывают об отважных женщинах, которые сражались во время войн вместе с мужчинами, но историкам практически неизвестны доказательства подобных рассказов. О своем исследовании специалисты рассказали на страницах Американского журнала физической антропологии. Забор ДНК-образца был взят из левой плечевой кости воина. Проведенный анализ показал: человек, которому принадлежал скелет, имел две хромосомы X и не одной Y. Такие результаты сразу были атакованы контраргументами и открыли множество различных прений.
Одним из главных аргументов не согласных с последними выводами исследователей, ученых был тот факт, что изучаемый скелет найден в захоронении со множеством оружия: мечем и бронебойными стрелами, а также с двумя лошадьми и полным набором игровых фигур. Такого плана могилы оборудовали только для воинов, которыми, по мнению многих специалистов, были исключительно особы мужского пола.
Несмотря на попытки опровергнуть результаты исследования, его авторы уверяют, что скелет, найденный в Швеции, принадлежит женщине.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:15