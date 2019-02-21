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Серия автомобилей Aurus получит детали от турецкого резидента «Алабуги»

Серия транспортных средств Aurus, которая относится к президентскому проекту «Кортеж», будет получать детали и оснащение от резидента из Турции «Алабуги». Представители корпорации «Джошкуноз Алабуга» на данный момент изучают существующие возможности перевозки необходимых запчастей для применения в люксовой линейке авто.
Серия автомобилей Aurus получит детали от турецкого резидента «Алабуги»

Глава компании по коммерческим вопросам Марсель Прокофьев заявил общественности: представитель ОЭЗ «Алабуга» из Турции «Джошкуноз Алабуга» имеет в планах принимать участие в выпуске автомобилей для российского президента. Фирма заключила договоренности касательно производства оснастки, а также предоставления штамповочных деталей для кузова машины.

В Российской Федерации ООО «Джошкуноз Алабуга» - это первый зарубежный проект турецкого производителя, который направлен на внесение инвестиций в развитие российского автопрома. Предприятие занимается выпуском больших, наружных и внутренних элементов для кузова с 2014 года.

Выпускать транспортные средства Aurus будут на предприятии Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга», расположенном в Татарстане. Работа над разработкой представителей проекта «Кортеж» длится шесть лет. Для их создания потрачено больше 12 миллиардов рублей.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:50

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