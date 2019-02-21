Серия автомобилей Aurus получит детали от турецкого резидента «Алабуги»





Глава компании по коммерческим вопросам Марсель Прокофьев заявил общественности: представитель ОЭЗ «Алабуга» из Турции «Джошкуноз Алабуга» имеет в планах принимать участие в выпуске автомобилей для российского президента. Фирма заключила договоренности касательно производства оснастки, а также предоставления штамповочных деталей для кузова машины.В Российской Федерации ООО «Джошкуноз Алабуга» - это первый зарубежный проект турецкого производителя, который направлен на внесение инвестиций в развитие российского автопрома. Предприятие занимается выпуском больших, наружных и внутренних элементов для кузова с 2014 года.Выпускать транспортные средства Aurus будут на предприятии Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга», расположенном в Татарстане. Работа над разработкой представителей проекта «Кортеж» длится шесть лет. Для их создания потрачено больше 12 миллиардов рублей.