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Учёные на примере лошадей показали, зачем зебрам нужны полоски

Учёные из США и Великобритании на примере лошадей показали, зачем зебрам нужны полоски. Специфическая окраска животных дезориентирует насекомых, сбивая траекторию полёта.
Учёные на примере лошадей показали, зачем зебрам нужны полоски

Группа исследователей проверила гипотезу 2012 года о том, что чёрно-белые полоски зебр помогают им бороться со слепнями. Исследователи наблюдали за паразитическими насекомыми, которые летали вокруг лошадей и зебр в загоне. Хотя мух возле диких парнокопытных было так же много, как и у фермерских, на последних они садились в 3 раза чаще.

Поскольку причиной могли послужить движения или запах, учёные приготовили для лошадей три типа камуфляжа. Животных переодели в чёрные, белые и полосатые чехлы, похожие на окрас зебр. Выяснилось, что мухи начинали врезаться в крупы лошадей, ведь не контролировали полёт.

Чёрно-белая окраска дезориентирует слепней, а хвост зебры помогает их отогнать. Также полосы могут выполнять социальные функции и регулировать температуру тела.

Некоторые австралийские, африканские и азиатские племена покрывают кожу похожими белыми полосками. Рисунки помогают людям в 10 раз чаще избегать укусов насекомых.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:34

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