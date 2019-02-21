Учёные на примере лошадей показали, зачем зебрам нужны полоски





Группа исследователей проверила гипотезу 2012 года о том, что чёрно-белые полоски зебр помогают им бороться со слепнями. Исследователи наблюдали за паразитическими насекомыми, которые летали вокруг лошадей и зебр в загоне. Хотя мух возле диких парнокопытных было так же много, как и у фермерских, на последних они садились в 3 раза чаще.Поскольку причиной могли послужить движения или запах, учёные приготовили для лошадей три типа камуфляжа. Животных переодели в чёрные, белые и полосатые чехлы, похожие на окрас зебр. Выяснилось, что мухи начинали врезаться в крупы лошадей, ведь не контролировали полёт.Чёрно-белая окраска дезориентирует слепней, а хвост зебры помогает их отогнать. Также полосы могут выполнять социальные функции и регулировать температуру тела.Некоторые австралийские, африканские и азиатские племена покрывают кожу похожими белыми полосками. Рисунки помогают людям в 10 раз чаще избегать укусов насекомых.