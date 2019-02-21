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Специалисты составили рейтинг самых неудачных полноприводных внедорожников

Специалисты составили рейтинг самых неудачных полноприводных внедорожных версий авто. Первое место в данном списке досталось Nissan X-Trail.
Специалисты составили рейтинг самых неудачных полноприводных внедорожников

Данная версия больше подходит на роль большого семейного кроссовера для города, чем для покорения лесов, а также полей. Второе место досталось Subaru XV. Вначале считали, что это компактный проходимый внедорожник, но на деле оказалось, что речь идёт об обычном приподнятом кросс-хэтчбеке со слабым кузовом. На третьем месте расположился Ford Ecosport, который не отличается надёжностью и безопасностью из-за неудачных краш-тестов. Это авто больше предназначено для города. Роскошная версия Range Rover Velar разместилась на четвёртой позиции. На пятом месте расположилась версия Hyundai Tucson. Хотя машина обладает неплохим клиренсом и полным приводом, специалисты не советуют на ней выезжать в условиях серьёзного внедорожья.

Шестая позиция в ТОП неудачных полноприводных внедорожников досталась Opel Frontera. Автомобиль отличается надёжностью и хорошей проходимостью. При этом вследствие очень плохой шумоизоляции, а также «пустого» салона, передвижение в режиме города становится невыносимым.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:10

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