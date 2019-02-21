Samsung Galaxy A7 (2018) получил прошивку на платформе Android 9.0 Pie





К слову, все владельцы топовых и флагманских моделей от компании Samsung уже могут пользоваться финальной версией. Что касается гаджетов бюджетного ценового сегмента, то они получат новую прошивку в течение нескольких месяцев. На сегодняшний день разработчики дают возможность попробовать установить бета-версию прошивки.Если владелец смартфона или планшета хочет проверить, доступна ли ему бета-версия, ему нужно зайти в приложение Samsung Members, в разделе Notices зарегистрироваться и с помощью полученной ссылки загрузить пробную версию новой One UI.