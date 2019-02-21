АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые проверят методику уничтожения комаров навсегда
EUR 74.68 USD 65.86
Курс валют на 21.02.2019

Samsung Galaxy A7 (2018) получил прошивку на платформе Android 9.0 Pie

Samsung начала тест новой прошивки под названием One UI, которая доступна на платформе Android 9.0 Pie для смартфона Galaxy A7 (2018). Информация получена из базы Geakbench.
Samsung Galaxy A7 (2018) получил прошивку на платформе Android 9.0 Pie

К слову, все владельцы топовых и флагманских моделей от компании Samsung уже могут пользоваться финальной версией. Что касается гаджетов бюджетного ценового сегмента, то они получат новую прошивку в течение нескольких месяцев. На сегодняшний день разработчики дают возможность попробовать установить бета-версию прошивки.
Samsung Galaxy A7 (2018) получил прошивку на платформе Android 9.0 Pie

Если владелец смартфона или планшета хочет проверить, доступна ли ему бета-версия, ему нужно зайти в приложение Samsung Members, в разделе Notices зарегистрироваться и с помощью полученной ссылки загрузить пробную версию новой One UI.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Лопырева показала первый
Samsung Galaxy A7 (2018) получил
Мужчина после пережитой клинической
Свадьба Ильи Яббарова и Маргариты
Ольга Бузова пригласила близкую подругу
Опубликованы официальные цены Galaxy
Дмитрий Дмитренко может уехать на
Жительница Великобритании хочет сделать
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев
Агату Муцениеце заподозрили в третьей
Яну Шевцову возвращают на «Дом-2» для
В России госдума рассмотрит возможность
Ольга Бузова потеряла друзей на «Дом-2»
Аналитики составили топ-10 самых
Ксения Бородина с семьей улетела
Специалисты открыли одну из самых
Рома Жуков оставил свою жену с шестью
В Интернете появился снимок еще не
Эксперты рассказали о содержащих
Валерий Блюменкранц уверен, что Ирина
Певица Саша Савельева рассказала о
Kia опубликовала дебютный тизер нового
Ученые: Походка меняет настроение
Вертолёт Ми-28Н "Ночной охотник"
В Сети появились рендеры Nokia 9
Виталина Цымбалюк-Романовская ставит в
Caviar презентовала военный телефон
Mitsubishi приступила к продажам
Саша Черно призналась, что так часто
Михаил Боярский уверен, что прожил бы
Просмотреть все новости