Samsung Galaxy A7 (2018) получил прошивку на платформе Android 9.0 Pie
Samsung начала тест новой прошивки под названием One UI, которая доступна на платформе Android 9.0 Pie для смартфона Galaxy A7 (2018). Информация получена из базы Geakbench.
К слову, все владельцы топовых и флагманских моделей от компании Samsung уже могут пользоваться финальной версией. Что касается гаджетов бюджетного ценового сегмента, то они получат новую прошивку в течение нескольких месяцев. На сегодняшний день разработчики дают возможность попробовать установить бета-версию прошивки.
Если владелец смартфона или планшета хочет проверить, доступна ли ему бета-версия, ему нужно зайти в приложение Samsung Members, в разделе Notices зарегистрироваться и с помощью полученной ссылки загрузить пробную версию новой One UI.
К слову, все владельцы топовых и флагманских моделей от компании Samsung уже могут пользоваться финальной версией. Что касается гаджетов бюджетного ценового сегмента, то они получат новую прошивку в течение нескольких месяцев. На сегодняшний день разработчики дают возможность попробовать установить бета-версию прошивки.
Если владелец смартфона или планшета хочет проверить, доступна ли ему бета-версия, ему нужно зайти в приложение Samsung Members, в разделе Notices зарегистрироваться и с помощью полученной ссылки загрузить пробную версию новой One UI.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:50