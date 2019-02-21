Аналитики составили топ-10 самых продаваемых японских авто на рынке РФ





Согласно исследованию специалистов, наибольшую популярность среди российских автомобилистов получил Toyota Camry. На протяжении 2018 года бизнес-седаном обзавелись 33,7 тыс. любителей японского продукта. Этот показатель на 20% превысил уровень продаж 2017 года. Второе место досталось Toyota RAV4. Было продано 31,2 тыс. моделей, что составило 5% падения результата. Тройку лидеров замкнул Mitsubishi Outlander. Кроссовер оказался в первых местах благодаря результатам в 24,5 тыс. и, соответственно, 46%.В первой пятерке разместились и X-Trail, а также Nissan Qashqai. По данным «Автостата» результаты иномарок составили 22,9 тыс. (11%) и 23,2 тыс. продаж (15%). Шестую позицию занимает Mazda CX-5, приобретенная 22,6 тыс. россиян.Далее в рейтинге распределили места между: Datsun on-DO с результатом в 18,2 тыс. единиц (-8%), Toyota Land Cruiser Prado, разошедшейся тиражом в 17,6 тыс. автомобилей и приростом в 28%; Nissan Almera с показателем в 14,9 тыс. и снижением объема продаж на 5%. Nissan Terrano стал замыкающим в списке. Предпочтение кроссвену отдали 13,9 тыс. отечественных автолюбителей.