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Эксперты рассказали о содержащих смертельные яды популярных продуктах питания

Эксперты рассказали о популярных продуктах питания, содержащих смертельные яды в небольших дозах. Потреблять такую еду стоит с долей осторожности.
Эксперты рассказали о содержащих смертельные яды популярных продуктах питания

Эксперты напомнили, что без должной обработки, приготовления и хранения многие деликатесы могут превратиться в яды из-за содержания смертельно опасных веществ. Так, грибы потенциально вредны для человека в больших количествах. Если в партию попала хотя бы одна поганка или мухомор, есть риск заражения всей продукции. Не меньшую опасность представляют неверно законсервированные грибы.

В популярном у кондитеров вкусном и полезном миндале содержится цианид. На него указывает горький вкус. Перед употреблением из семян необходимо извлечь яд путём специальной обработки.

Это же вещество можно найти в абрикосах, персиках, листьях и косточках вишни. Не стоит допускать попадания в организм и яблочных семечек, в которых также имеется цианид, хоть и в крайне малом количестве.

В листьях и стеблях помидоров и картофеля тоже накапливается яд. Опасно оставлять клубни на свету. Гликоалкалоид в большой концентрации может даже привести к коме.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:23

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