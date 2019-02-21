Эксперты рассказали о содержащих смертельные яды популярных продуктах питания





Эксперты напомнили, что без должной обработки, приготовления и хранения многие деликатесы могут превратиться в яды из-за содержания смертельно опасных веществ. Так, грибы потенциально вредны для человека в больших количествах. Если в партию попала хотя бы одна поганка или мухомор, есть риск заражения всей продукции. Не меньшую опасность представляют неверно законсервированные грибы.В популярном у кондитеров вкусном и полезном миндале содержится цианид. На него указывает горький вкус. Перед употреблением из семян необходимо извлечь яд путём специальной обработки.Это же вещество можно найти в абрикосах, персиках, листьях и косточках вишни. Не стоит допускать попадания в организм и яблочных семечек, в которых также имеется цианид, хоть и в крайне малом количестве.В листьях и стеблях помидоров и картофеля тоже накапливается яд. Опасно оставлять клубни на свету. Гликоалкалоид в большой концентрации может даже привести к коме.