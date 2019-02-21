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Ученые: Походка меняет настроение человека

Канадские ученые провели исследование и выяснили, как походка способна повлиять на настроение человека. В данном эксперименте использовались слова с позитивным или отрицательным значениями.
Ученые: Походка меняет настроение человека

Не так давно ученые обнаружили, как передвигается человек, находящийся в депрессии. Походка человека в этом состоянии отличается от способа передвижения людей, которые не испытывают подобных проблем. Теперь же группа ученых решила провести новый опыт и определить, как негативные и позитивные слова влияют на походку. Группу добровольцев попросили пройти на беговую дорожку, где был установлен специальный датчик, считывающий, на сколько походка активна или подавлена.

Для чистоты эксперимента авторы исследования не уточняли добровольцам, для чего нужен этот датчик. На нем также была стрелка, которую каждому испытуемому нужно было повернуть вправо или влево. Этот эксперимент показал, что человек очень быстро привыкает к новому способу передвигаться. Следующим этапом стала задача вспомнить все слова из списка, который им предоставили перед началом испытания.

Ученые были удивлены, когда увидели, что при подавленной походке испытуемый смог вспомнить только слова с отрицательным значением, а у тех, чья походка была счастливой и активной, – с позитивным.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:10

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